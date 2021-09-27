Ünsal: "Bugün Türk dünyasının hem gurur hem de hüzün günüdür"

IĞDIR (İHA) - Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Iğdır Azerbaycan Evi Derneği ve Kars Azerbaycan Konsolosluğu ev sahipliğinde '27 Eylül Azerbaycan Şehitlerini anma programı' Iğdır'da düzenlendi.

Ermenistan'ın işgali altındaki toprakların kurtarılması için 27 Eylül 2020'de başlatılan ve 44 gün süren savaşın birinci yılında 2 bin 907 şehit için anma programı düzenlendi. Iğdır Zübeyde Hanım Bulvarı'nda düzenlenen program, saygı duruşu, Türkiye-Azerbaycan Milli marşlarının okunması Ehlibeyt Alimler Derneği Başkanı Zeki Tümay'ın şehitler için Kuran-ı Kerim okuması ve şehitler için yapılan dua ile başladı.

Türkiye Azerbaycan dostluk Dernekleri Federasyonu Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal yaptığı konuşmada 27 Eylül tarihinin Azerbaycan'da Şehitleri Anma Günü olarak kutlandığın belirtti. Ünsal konuşmasında, "Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü için canlarını feda eden vatan savaşı şehitlerinin anısı bütün Türklerin yüreğinde yaşamaktadır. Bugün Türk dünyasının hem gurur hem de hüzün günüdür. Bugün vatan toprağı için toprağa düşen, 2907 kahramanın şehit olduğu gündür. Bugün 30 yıldır işgal altındaki toprakların Ermeni zulmünden kurtarıldığı gündür. Bugün Karabağ'ın Ermeni esaretinden kurtulduğu, Türk milletinin gücünün ispat edildiği, Türkiye Azerbaycan kardeşliğinin pekiştirildiği Turan ordusunun kurulduğunun dünyaya ilan edildiği bir gündür. Kahraman Azerbaycan ordusunun 44 gün süren savaş sonucu Ermenilere Türk'ün gücünün, Türk birliğinin, Turan ordusunun neler yapacağını gösterdiği bir gündür. Ermenilerin, ağa babaları Ruslar, Fransızlar ve ABD olmadan hiçbir şey olduğunun ispat edildiği,Ermenilerin gücünün sadece silahsız, masum insanlara yettiğinin, silahlı, güçlü Azerbaycan ordusu karşısında yenildiği bir gündür. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in kararlı tutumu, Türkiye devleti, milleti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın desteği ile Azerbaycan ordusunun kahramanca savaşması sonucu Ermenistan'a gereken ders verilmiş Kahraman Azerbaycan ordusu kahramanlık destanı yazarak Türk milletinin yiğitliğini bir kere daha dost ve düşmana göstermiştir. Vatan toprakları için, bayrak inmesin diye şehit olan Türkiye ve Azerbaycan da ki şehitlerimiz rahmetle anıyor gazilerimizin önünde saygı ile eğiliyoruz. Bir kere yükselen bayrak, bir daha inmez diyerek Karabağ'da 3 renkli Azerbaycan Bayrağını, Türkiye bayrağını dalgalandıran kahraman askerlerimizin o cesur yüreklerinden öpüyorum. Tarih bir kere daha göstermiştir ki,Türkün gücü tükenmez, Türkün bileği bükülmez yeter ki birlik olalım beraberliğimizi bozmayalım. Yaşasın Türkiye Azerbaycan kardeşliği, Karabağ Azerbaycan'dır. Ne mutlu Türküm diyene" ifadelerine yer verdi.

Azerbaycan Kars Başkonsolosluğu Iğdır temsilcisi Elnur Salayev de yaptığı konuşmada, Ermeni saldırganlığına vurgu yaparak, 44 gün süren savaşta kazanılan toprakları verilen mücadeleyi anlattı. Salayev konuşmasında, "44 gün süren Karabağ savaşında Türkiye'nin verdiği desteği unutmayacaklarını belirterek Türkiye Azerbaycan kardeşliği bu savaşta bir kere daha ortaya çıkmıştır" dedi. Elnur Salayev konuşmasının devamında, "2. Karabağ savaşı başladığı zaman Azerbaycan'ın yanında olduğunu söyleyen kardeşliğini gösteren Türk Devleti ve milleti manevi desteğini hep devam ettirmiştir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, her zaman olduğu gibi bugünde bütün imkanları ile Azerbaycan'ın yanında olduğunu söylemiştir. Aynı zamanda Türkiye'den alınan Bayraktar, SİHA ve dronelar ile Ermenistan ordusunun silahları yok edilmiş bir milyar dolardan fazla zarar verilmiştir. Ermeniler kayıtsız şartsız teslim olmuştur. Böylece Türk İslam birliğini gücü bütün dünyaya ilan edilmiştir" dedi.

Programa, Iğdır Valisi H.Engin Sarıibrahim, Emniyet Müdürü Dr. Oğuzhan Yonca, Jandarma Alay Komutan Vekili Jandarma Albay Nadir Demirkan, Ak Parti İl Başkanı Ali Kemal Ayaz, CHP İl Başkanı Yardım Artantaş, Ticaret Borsası Başkanı Serhat Kumtepe ve vatandaşlar katıldı. - IĞDIR