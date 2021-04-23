Ünsal: "24 Nisan bir ermeni ve emperyalist yalanıdır"
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Ünsal: "24 Nisan bir ermeni ve emperyalist yalanıdır"

Ünsal: '24 Nisan bir ermeni ve emperyalist yalanıdır'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu (TADDEF) Genel Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Serdar Ünsal, 24 Nisan sözde soykırım iddiası sadece bir Ermeni yalanı ve bir hayal ürünüdür" dedi.

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu (TADDEF) Genel Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Serdar Ünsal, 24 Nisan sözde soykırım iddiası sadece bir Ermeni yalanı ve bir hayal ürünüdür" dedi.

Ünsal yaptığı yazılı açıklamada, "Bu yalana kimse inanmasın ve tarihi gerçekler ortadadır. Asıl soykırımı Türk Milletine yapan Ermenilerdir. 1915 yılında Ermeniler düşmanla işbirliği ve casusluk yapıyor, erkeklerimiz cephedeyken, erkeksiz kalan köyleri basıp, vahşet uyguluyordu. Savaşta tüm bunların cezası idamdır. Oysa sadece tehcir cezası uygulanmıştır. Sözde soykırımın yıldönümü olarak ilan etmeye çalıştıkları 24 Nisan'da kimsenin burnu kanamamıştır. Sadece örgüt üyeleri ve ileri gelenleri tutuklanmıştır. Tek bir ölüm olayı yoktur. Ermenistan topraklarında yaşayan bir tek Türk bulamazsınız ama Türkiye topraklarında çok sayıda Ermeni yaşamaktadır. Yaşadıklarına göre soykırım diye bir şey yoktur ve eğer belli menfaat çevreleri, Ermeni diasporası izin verirlerse huzur ve kardeşlik içinde yaşamaya devam etmek arzusundayız" dedi.

24 Nisan sözde Ermeni soykırım yalanlarına son noktayı koyma zamanı geldiğini belirten Ünsal, "Hür dünya Ermeni diasporasının bu yalanlarına inanmamalı artık gerçekleri görmelidir. Asıl soykırımı yapan Ermenilerdir. 1915-20 yıllarında Anadolu'da soykırım yapan Ermenilerin torunları daha dün Azerbaycan, Hocalı ve Karabağ'da soykırım yapmışlardır. Bu gerçekler ortadayken ABD, Avrupa soykırım yalanına inanmamalıdır" şeklinde konuştu. - IĞDIR

Ünsal: '24 Nisan bir ermeni ve emperyalist yalanıdır'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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