UNRWA yetkilisi Stenseth'den "Kuruluşun Gazze yetkililerinden Schmale'nin sözleri savunulamaz" açıklaması
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UNRWA yetkilisi Stenseth'den "Kuruluşun Gazze yetkililerinden Schmale'nin sözleri savunulamaz" açıklaması

UNRWA yetkilisi Stenseth'den 'Kuruluşun Gazze yetkililerinden Schmale'nin sözleri savunulamaz' açıklaması
Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu - Haberler | Güncel

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA) Genel Komiser Yardımcısı Leni Stenseth, kuruluşun Gazze Operasyon Müdürü Matthias Schmale'nin "İsrail'in, bazı istisnalar dışında Gazze'de sivil hedefleri vurmadığı" yönündeki açıklamalarını savunmanın mümkün olmadığını belirtti.

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA) Genel Komiser Yardımcısı Leni Stenseth, kuruluşun Gazze Operasyon Müdürü Matthias Schmale'nin "İsrail'in, bazı istisnalar dışında Gazze'de sivil hedefleri vurmadığı" yönündeki açıklamalarını savunmanın mümkün olmadığını belirtti.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Stenseth, Hamas'ın Gazze Sorumlusu Yahya Sinvar'la bir araya geldi. İkilinin görüşmesinde, Schmale'nin yaptığı açıklamaların olumsuz yansımaları ele alındı.

Açıklamaya göre, Filistinlilerin Schmale'nin sözlerine duyduğu öfkeyi anlayışla karşıladığını belirten Stenseth, son saldırıda hayatını kaybedenler için UNRWA adına başsağlığı dileğinde bulundu. Stenseth, Schmale'nin Gazze'ye yönelik saldırılarla ilgili sözlerinin savunulamayacağını dile getirdi.

Hamas'ın, UNRWA ile işbirliğine devam etmek istediğini belirten Sinvar ise söz konusu yetkilinin açıklamalarına duyulan öfkenin, bu kuruluşun tarihi, tutarlı ve olumlu duruşuna dönük olmadığını vurguladı.

UNRWA yetkilisi özür dilemişti

Schmale, İsrail'in son Gazze saldırılarına ilişkin Kanal 12 televizyonuna verdiği röportajda, "Bazı istisnalar dışında (İsrail ordusu) sivil hedefleri vurmadılar ancak saldırıların acımasızlığı ve vahşeti ağır bir şekilde hissedildi." demişti.

Gelen tepkiler üzerine UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini konuya dair yazılı bir açıklama yapmış ve UNRWA Gazze Operasyon Müdürü Schmale'nin İsrail'in Kanal 12 televizyonuna verdiği mülakattaki sözleri için kamuoyundan özür dilediğini kaydetmişti.

Schmale de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kanal 12'ye verdiği mülakattaki sözlerinin çarpıtıldığını savunmuştu. Schmale, "İsrail televizyonunda yaptığım son açıklamalar, henüz sona eren savaş sırasında aile üyeleri, arkadaşları öldürülen ya da yaralananları gücendirdi ve incitti. Onlara acı çektirdiğim için gerçekten pişmanlık duyuyorum." ifadeleriyle özür dilemişti.

İsrail'in 10 Mayıs'ta başlattığı 11 gün süren Gazze saldırılarında 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere en az 254 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

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