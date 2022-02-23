UNRWA: Uluslararası toplumdan 1,6 milyar dolar temin etmeyi hedefliyoruz

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) Gazze Operasyonları Direktörü Thomas White, yardım çalışmalarını finanse etmek için 2022 yılında uluslararası toplumdan 1,6 milyar dolar temin etmeyi hedeflediklerini söyledi.

White, Gazze'deki ofisinde gazetecilerle gerçekleştirdiği buluşmada, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde nüfusun yüzde 81,5'inin yoksulluk sınırı altında yaşadığını ve acil insani yardıma muhtaç olduğunu, çocukların da yaklaşık yüzde 50'sinin psikolojik desteğe ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Bu yılın ilk çeyreğine ilişkin program kapsamında Gazze'de 1 milyon 140 bin mülteciye 28 milyon dolar değerinde gıda yardımı dağıtıldığına işaret eden White, bu yıl içinde yardım çalışmalarını finanse etmek için uluslararası toplumdan 1,6 milyar dolar temin etmeyi hedeflediklerini aktardı.

White, temin etmeyi hedefledikleri bu kaynakla bölgedeki milyonlarca Filistinliye çeşitli programlarla hizmet götürebileceklerini belirtti.

İsrail'in Mayıs 2021'de Gazze'ye düzenlediği saldırılar sonucu oluşan yıkım ve yeniden imar ihtiyacına da değinen White, evleri zarar gören 7 bin 150 Filistinli aileye 15,2 milyon dolar nakdi destekte bulunduklarını kaydetti.

White, mart ayının sonu itibarıyla evleri zarar gören veya tamamen yıkılan 7 bin 700 Filistinli aileye daha nakdi yardımda bulunmayı hedeflediklerini söyledi.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.