UNRWA'nın yardımlarda kısıtlamaya gitmesi Gazze'de protesto edildi

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'nın (UNRWA) gıda programıyla ilgili hizmetlerde kısıtlamaya gitme planı ve çalışanların maaşlarının geciktirilmesi Gazze'de protesto edildi.

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'nın (UNRWA) gıda programıyla ilgili hizmetlerde kısıtlamaya gitme planı ve çalışanların maaşlarının geciktirilmesi Gazze'de protesto edildi.

Filistinli Mülteciler Ortak Komitesi'nin çağrısı üzerine Gazze'deki UNRWA binası önünde toplanan göstericiler, "kısıtlamalara hayır" ve "çalışanların hakları pazarlık konusu değil" ibarelerinin yazdığı dövizler taşıdı.

Filistinli Mülteciler Ortak Komitesi, ulusal ve İslami güçler, Filistin Kurtuluş Örgütü'ndeki (FKÖ) mülteci komiteleri, UNRWA okullarındaki Öğrenci Velileri Konseyi ve UNRWA'daki Arap Çalışanlar Sendikası gibi kurumları bünyesinde barındırıyor.

Filistinli mülteciler Ortak Komitesi adına konuşan Muin Mudeyres, gıda yardımlarında kısıtlamaya gidilmesinin Filistinli on binlerce aileyi etkileyeceği uyarısında bulundu.

Krizin ilk kez çalışanların maaşlarını da etkilediğini ve bunun krizin ciddiyetinin ve yansımalarının bir göstergesi olduğunu kaydeden Mudeyres, komitenin UNRWA çalışanlarının maaşlarının ödenmesinin bölünmesini kabul etmediğini belirterek, "Çalışanların hakları pazarlık konusu değildir." dedi.

UNRWA'daki Arap Çalışanlar Sendikası adına konuşan Mustafa el-Gul, UNRWA'nın yardımlarında kesintiye gitmesini veya çalışanların maaşlarının ödemesini bölmesini kabul etmediklerini vurguladı.

Gul, mülteci sorununun tek tanığı olan UNRWA'nın varlığını korumak gerektiğini kaydetti.

Yaşadığı büyük mali kriz nedeniyle mültecilere sunduğu bazı yardımlarda kısıtlamaya gideceğini açıklayan UNRWA, bu kısıtlamanın bir kısmının yoksul ailelere yönelik gıda yardımlarıyla ilgili olduğunu duyurmuştu.

Birleşmiş Milletler, Kasım ayında UNRWA'nın 115 milyon dolarlık bir açıkla karşı karşıya olduğu ve kurumun mali durumunun "çok daha tehlikeli" bir aşamaya geldiği uyarısında bulunmuştu. UNRWA'nın sadece 28 binden fazla ajans çalışanının Kasım-Aralık ayı maaşlarını ödeyebilmesi için 70 milyon dolar gerekiyor.

BM Genel Kurulu'nca 1949'da Ürdün, Suriye, Lübnan, Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinli mültecilere yardım amacıyla kurulan UNRWA, halihazırda 5,6 milyon Filistinli mülteciye hizmet veriyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesinden kısa süre sonra Washington'un UNRWA'ya yaptığı finansal desteği kesmesi, uluslararası yardım kuruluşunu büyük sıkıntıya sokmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı