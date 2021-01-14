UNRWA Genel Komiseri Lazzarini, Biden döneminde ABD yönetimiyle iş birliği yapmayı istediklerini söyledi

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden döneminde ABD yönetimiyle kopukluğu ortadan kaldırarak iş birliği yapmayı arzuladıklarını belirtti.

UNRWA'nın Gazze'deki merkezinde düzenlediği basın toplantısında konuşan Lazzarini, "Yeni ABD yönetimi ile yıllar önce olduğu gibi işbirliği yapmayı arzuluyoruz." dedi.

Geçen yıl UNRWA'nın eşi görülmemiş mali kriz yaşadığını kaydeden Lazzarini, mali krizin ajans çalışanlarının maaşlarını etkilediğini ancak Kasım ve Aralık 2020 maaşlarını ödemeyi başardıklarını dile getirdi.

Lazarrini, uluslararası toplumun UNRWA'nın içinden geçtiği krizin ayrıntılarının farkında olduğunu belirterek, başka finansman kaynakları elde etmek için UNRWA'nın tüm kapıları çaldığına işaret etti.

UNRWA'nın sunduğu gıda programı ile ilgili olarak ise Lazzarini, Gazze Şeridi'ndeki yoksulluğun artması gölgesinde, ajansın tüm bölgelerdeki yoksullara ulaşmayı hedefleyen yeni bir sistem kurduğunu belirtti.

2020 yılını UNRWA ve mülteciler için "zor" olarak nitelendiren Lazzarini, geçen yılın siyasi gelişmeler, ekonomik ve sosyal sorunların yanı sıra başta geçim sıkıntısı yaşayan kesim olmak üzere insanların sorunlarını artıran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına tanık olduğunu aktardı.

UNRWA'nın, yapılacak her Kovid-19 aşısında büyük rol oynayacağını söyleyen Lazzarini, ancak aşılama sürecinin Filistin yönetiminin sorumluluğu ve gözetiminde gerçekleşeceğini kaydetti.

Lazzarini, UNRWA'nın, aşılama sürecine yardımcı olmak için tüm imkanlarını Filistin yönetiminin hizmetine sunacağını belirtti.

UNRWA, Filistinlilere yardımda kısıtlamaya gitmek zorunda kaldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesinden kısa süre sonra Washington'un UNRWA'ya yaptığı finansal desteği kesmesi, uluslararası yardım kuruluşunu büyük sıkıntıya sokmuştu.

Yaşadığı büyük mali kriz nedeniyle Filistinli mültecilere sunduğu bazı yardımlarda kısıtlamaya gideceğini açıklayan UNRWA, bu kısıtlamanın bir kısmının yoksul ailelere yönelik gıda yardımlarıyla ilgili olduğunu duyurmuştu.

Birleşmiş Milletler, Kasım ayında UNRWA'nın 115 milyon dolarlık bir açıkla karşı karşıya olduğu ve kurumun mali durumunun "çok daha tehlikeli" bir aşamaya geldiği uyarısında bulunmuştu.

BM Genel Kurulunca 1949'da Ürdün, Suriye, Lübnan, Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinli mültecilere yardım amacıyla kurulan UNRWA, halihazırda 5,6 milyon Filistinli mülteciye hizmet veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nour Mahd Ali Abu Aisha