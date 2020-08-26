UNRWA Gazze'deki hizmetlerine geçici olarak ara verdi
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UNRWA Gazze'deki hizmetlerine geçici olarak ara verdi

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), Gazze'deki hizmetlerine geçici bir süreliğine ara verdiğini duyurdu.

UNRWA Gazze'deki hizmetlerine geçici olarak ara verdi
26.08.2020 01:55 | Son Güncelleme: 26.08.2020 01:58

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), Gazze'deki hizmetlerine geçici bir süreliğine ara verdiğini duyurdu.

Gazze içinde de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları görülmesi ve yerel makamların 48 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan etmesi üzerine UNRWA tarafından yazılı açıklama yapıldı.

Virüsün yayılmasını engellemek amacıyla verilen hizmetlerin geçici süreliğine durdurulduğunun belirtildiği açıklamada, temel sağlık hizmetlerinin bu kapsamın dışında tutulacağı belirtildi.

Açıklamada, UNRWA'ya bağlı çevre sağlığı ekiplerinin geçici bir süreliğine görevlerini yerine getiremeyeceği aktarıldı ve bu nedenle halka Gazze'deki mülteci kamplarını temiz tutmaları çağrısı yapıldı.

AA muhabirine konuşan UNRWA Gazze Basın Danışmanı Adnan Ebu Hasene ise yaptığı açıklamada Eğitim Bakanlığı'nın talimatı üzerine UNRWA'ya bağlı tüm okulların kapatıldığını ve gıda yardımlarının da geçici süreliğine durdurulduğunu ifade etti.

Bir sonraki emre kadar UNRWA'ya bağlı sağlık merkezlerinde uzaktan temel sağlık hizmeti verileceğini kaydeden Hasene, bulaşıcı hastalığı bulunmayan hastalara ilaçlarının ulaştırılması için gerekli tedbirlerin alınacağını dile getirdi.

Gazze içinde 2 yeni vaka daha görüldü

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, Şifa Hastanesi'nde 2 Kovid-19 vakası tespit edildiğini duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında, hastanede gerekli karantina önlemlerinin alındığı ifade edildi.

Son vakalarla birlikte sınır kapılarında yurt dışından gelenler için kurulan karantina merkezlerindeki kişilerin dışında Gazze içinde görülen vaka sayısı 6'ya yükselmiş oldu.

Bakanlığın verilerine göre, söz konusu 6 kişi ile birlikte toplam vaka sayısı 116'ya yükseldi, iyileşen hasta sayısı da 72 oldu.

Gazze Hükümeti Basın Ofisi Müdürü Selame Maruf dün, karantina merkezlerindeki kişiler dışında da Kovid-19 tespit edilmesi nedeniyle 48 saatlik sokağa çıkma yasağı kararı aldıklarını açıklamıştı.

Gazze'de salgın önlemleri kapsamında bölgeye giriş yapanlar sınır kapılarında kurulan karantina merkezlerinde 21 gün karantina altında tutuluyor.

Kaynak: AA

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