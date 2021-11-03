UNRWA: Gazze'deki çocukların yarıdan fazlasının psikolojik desteğe ihtiyacı var

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), Gazze Şeridi'nde yaşayan çocukların yarıdan fazlasının, İsrail'in mayıs ayında bölgeye düzenlediği saldırılar nedeniyle psikolojik desteğe ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Gazze'deki UNRWA Operasyonları Müdürü Thomas White, gazetecilere yaptığı açıklamada, Filistinli mülteciler konusunda Gazze'de yürüttükleri çalışmalarda, özellikle çocukların psikolojileri üzerindeki olumsuz etkilerin arttığını gözlemlediklerini söyledi.

"Gazzeli 9 bin 90 çocuğun davranış bozuklukları ve travmaları bulunuyor. Onlara ilk psikolojik destek verildi." diyen White, İsrail'in mayıs ayındaki saldırılarının etkileri nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki çocukların yarıdan fazlasının, psikolojik desteğe ihtiyaç duyduğunu dile getirdi.

İsrail'in son saldırılarının Gazze'de beklenen ekonomik büyümeyi yüzde 0,3 baltaladığını kaydeden White, işsizlik ve fakirliğin artmasıyla bölgedeki yaşam koşullarının giderek zorlaştığını ifade etti.

White, Gazze'deki ateşkesin önemli olduğunu ve halihazırda Gazze'nin yeniden canlandırılmaya ihtiyaç duyduğunu belirtti.

"Gazze'de 200 evin onarımına başlandı"

UNRWA'nın tamamen veya kısmen hasar gören yaklaşık 8 bin 300 evi belgelediğini aktaran White, "Gazzeli 1211 ailenin hala evi yok. Onlara bazı ev ihtiyaçlarının yanı sıra kira yardımı olarak da maddi destek sağlandı." dedi.

Evleri tamamen yıkılan Filistinli mültecilere yeniden ev yapımına başlamak için bağış yapan taraflarla müzakere çabalarını sürdürdüklerini kaydeden White, bu konuda Almanya'nın onay verdiğini aktardı.

UNRWA'nın İsrail saldırıları sırasında hasar gören evleri onarmak için mali ödemeler yapmaya başladığını belirten White, "Öncelik ağır hasarlı evlerde. Gazze'de 200 evin onarımına başlandı." ifadesini kullandı.

İsrail'in Gazze saldırısında 66 çocuk öldü

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, 1948 kişi yaralanmış, binlerce bina tamamen yıkılmış ya da kullanılamaz hale gelmişti.

Söz konusu saldırlar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta sona ermişti.

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