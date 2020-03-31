UNRWA Gazze'de koronavirüs nedeniyle gıda yardımlarını evlere dağıtacak Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), Gazze Şeridi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle gıda yardımlarının mültecilerin evlerine ulaştırılmasını sağlayacak yeni bir mekanizma başlattı.

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), Gazze Şeridi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle gıda yardımlarının mültecilerin evlerine ulaştırılmasını sağlayacak yeni bir mekanizma başlattı.

UNRWA Gazze Sözcüsü Adnan Ebu Hasene, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu mekanizmanın, mültecileri dağıtım merkezlerine yönlendirmek yerine yardımların evlerine ulaştırılmasına dayandığını belirtti.

Söz konusu gıda yardımlarının üç ayda bir yapılan yaklaşık 60 bin mülteci aileyi kapsayan yardımların ilk kısmını oluşturduğunu kaydeden Ebu Hasene, UNRWA tarafından dağıtılan gıda yardımlarından bir milyondan fazla mültecinin yararlandığına işaret etti.

Filistin hükümeti işgal altındaki Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yeni tip koronavirüse yakalananların sayısının 117'ye yükseldiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA