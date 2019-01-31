Unrwa, Filistinli Mültecilere Hizmete Devam Edecek

Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşunun (UNRWA), Lübnan ve Suriye direktörleri, kurumun Filistinli mültecilere yönelik hizmetlerine devam edeceğini belirtti.

UNRWA'nın Lübnan Direktörü Claudio Cordone, başkent Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında, Filistin meselesine adil bir çözüm bulununcaya kadar BM'nin kuruluşa yüklediği Filistinli mültecilere yardım görevine devam edileceğini söyledi.

UNRWA'nın 2018 düzeyindeki hizmetlerine devam edebilmesi için 2019'da 1,2 milyar dolara ihtiyacı olduğunu belirten Cordone, ABD'nin kuruma yardımlarını kesmesi neticesi yaşanan büyük mali krizin aşılmasında donör ülkelerin sunduğu yardımın katkısı olduğunu ifade etti.

Cordone, Lübnan'daki Filistinli mültecilere ve yaklaşık 37 bin öğrenciye hizmete, Bared Nehri Mülteci Kampı'nın yeniden yapılandırılmasına ve Suriye'den gelen Filistinli mültecilere mali destek sunmaya devam ettiklerini kaydetti.

UNRWA'nın Suriye Direktörü Michael-Ebye Amanya da Suriye'deki Filistinlilerin sıkıntılarını hafifletmek için çalışmaya devam ettiklerini vurguladı.

Kurumun, Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan Yermuk Mülteci Kampı'ndaki 18 binasının tamamen, 5 binasının da kısmen zarar gördüğüne değinen Amanya, Suriye topraklarında yaklaşık 438 bin Filistinli mültecinin olduğunu, 120 bininin ise göç ettiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA), önceki gün Ortadoğu'daki 5,4 milyon Filistinli mültecinin "temel hizmetleri ve hayat kurtarıcı insani ihtiyaçlarının" karşılanması için 1,2 milyar dolar yardım çağrısında bulunmuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, 31 Ağustos 2018'de yaptığı açıklamada, Washington yönetiminin UNRWA'ya mali yardımları tamamen durdurma kararı aldığını bildirmişti.

Kaynak: AA