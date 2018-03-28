Unrwa'dan Gazze'deki "İnsani Krizle" İlgili Açıklama (1)

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Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA) Genel Direktörü Pierre Krahenbühl'ün basın açıklaması Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA) Genel Direktörü Pierre Krahenbühl, Gazze'deki insani durumun giderek kötüleştiğini ve bunun tehlikeli yansımaları olacağını belirtti.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde basın toplantısı düzenleyen Krahenbühl, "Gazze'de yaşananların tehlikeli yansımalarından bahsediyorum. Kimsenin buradaki durumun kötülüğünü hafife almasını istemiyorum." dedi.

UNRWA'nın esas olarak insani durumlarla ilgilendiğini, siyasi işlerle uğraşmadığını vurgulayan Krahenbühl, İsrail'in 2014 yılında Gazze'ye düzenlediği son saldırıların insanlar için tehlikeli sonuçları bulunduğunu ve bu sonuçların etkilerinin savaştan sonra da devam ettiğini belirtti.

Krahenbühl, sağlık ve sosyal meselelerde yaşanan bozulmanın, "dramatik" olduğunu ifade ederek, Gazze sakinlerinin daha önce görülmemiş şekilde "büyük bir psikolojik baskı" yaşadığını kaydetti.