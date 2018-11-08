Unrwa'dan Gazze'deki Hizmetlerde Yeni Kısıtlamalar

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) Gazze Direktörü Mathias Shamali, kurumun yaşadığı mali kriz nedeniyle Filistinlilere yönelik hizmetlerinde yeni kısıtlamalara gittiklerini açıkladı.

Gazze'deki ofisinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Shamali, "İsrail'in 2014 yılında Gazze'ye düzenlediği saldırılar sırasında evleri yıkılan Filistinlilere yapılan kira ödemelerini durdurduk. Bu ödemeleri yapamayacağımız için üzgünüz." dedi.

Shamali, başlarda 5 bin ailenin kurumdan kira yardımı aldığını, ancak son dönemde ödeme yapılan aile sayısının 1612'ye düştüğünü aktardı.

Önceliklerinin Filistinli mültecilere hizmet olduğunu, UNRWA'ya bağlı memurların durumunun daha sonra geldiğini söyleyen Shamali, "Ajans, yılbaşında ABD'den her yıl aldığı 360 milyon doları alamayacağını biliyor." ifadesini kullandı.

"Mültecilerin sayısı ve ihtiyaçları artıyor, ancak bütçe artmıyor"

ABD hükümetiyle her zaman sıkıntı yaşadıklarını, ancak bu kez finansman işinin siyasete karıştırıldığını dile getiren Shamali, "Mültecilerin sayısı ve ihtiyaçları artıyor, ancak bütçe artmıyor. Üye ülkelerin taahhüt ettiği mali desteğin de hizmetlerimiz için yeterli olmayacağının farkındayız." diye konuştu.

UNRWA Gazze Direktörü Shamali, kurumun halihazırda bütçe açığının 64 milyon dolar olduğunu, yılbaşında ise bu rakamın 300-400 milyon dolara ulaşacağını belirtti.

Hizmetlerini yıl sonuna kadar sürdürmenin bir yolunu bulmaya çalıştıklarını söyleyen Shamali, 2019 yılında ise krizin üstesinden gelebilmek için Türkiye, Hindistan ve Körfez ülkeleri gibi bağışçı ülkelerin yardımlarının devamının gelmesini ümit ettiklerini dile getirdi.

"Görev süresinin uzatılmasını bekliyoruz"

Destekçi ülkeler sayesinde 464 milyon dolarlık açığın 64 milyon dolara düştüğünü ifade eden Shamali, 2018 yılının mali ve siyasi düzeyde çok zor geçtiğini vurguladı.

Mathias Shamali, UNRWA'nın 2019'da faaliyet ve hizmetlerini durdurmayacağını belirterek, "Ancak kolay bir yıl olmayacak. Karşımızdaki tehdit mültecilere tüm hizmetleri sağlamamız için yeterli paraya sahip olup olamayacağımız. Bunun zor olacağını düşünüyorum." dedi.

UNRWA'nın her üç yılda bir çalışmalarına devam edebilmek için BM Genel Kurulu tarafından yetkilendirildiğini hatırlatan ve bu yetkinin gelecek yıl yenilenmesine dair endişelerini dile getiren Shamali, "Bazı siyasi tartışmalar var. Ancak BM üyesi ülkelerin çoğu UNRWA'nın varlığının önemini görüyor. Biz görev süresinin uzatılmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD'nin yardımları durdurma kararı



Filistinli mülteciler için büyük önem taşıyan UNRWA, ABD'nin önce yardımları askıya alma, ardından tamamen kesme kararı nedeniyle mali kriz yaşıyor.



Geçen yıl UNRWA'ya 365 milyon dolarlık destekte bulunan ABD yönetimi, ajansa yönelik mali yardımlarını ağustos ayı sonunda tamamen durdurma kararı almıştı.

UNRWA, BM Genel Kurulunca 1949'da Ürdün, Suriye, Lübnan, Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinli mültecilere yardım amacıyla kuruldu.



Halihazırda Filistin içinde ve dışında 5,9 milyon Filistinli mülteci bulunuyor.