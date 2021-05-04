Unraidable Raiders ekibi MSI boyunca Armut'un maçlarını izlerken yayın yapacak
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Unraidable Raiders ekibi MSI boyunca Armut'un maçlarını izlerken yayın yapacak

Unraidable Raiders ekibi MSI boyunca Armut'un maçlarını izlerken yayın yapacak
Playerbros - Haberler | Gamegar

unraid_raiders ekibinden BoluluLol ve JaponeLoL, armutlol'un maçlarını beraber izleyip "live view" yapacak.

Onur "Bolulu" Can Demirol, Bahadır "Japone" Çolak ve İrfan "Armut" Tükek'in beraber kurduğu grup olan Unraidable Raiders ekibinden Japone ve Bolulu, Armut'un MSI 2021 maçlarını "live viewing" yapacaklarını duyurdu.

Temsilcimiz fastPay Wildcats ve içerisinde Armut'un bulunduğu MAD Lions takımının katılacağı MSI 2021 Turnuvası 6 Mayıs 2021 Perşembe günü başlayacak. fastPay Wildcats B grubunda ilk maçına turnuvanın başlangıç gününde paiN Gaming'in karşısında çıkacak.

Turnuvanın grupları yukarıdaki gibi belli oldu. Turnuva başlangıç tarihinden itibaren günde 6 maç olmak üzere 11 gün aralıksız devam edecek. Bu zaman zarfında grup aşaması ve ikinci aşama mücadelelerini izleyeceğiz. 21-22 Mayıs'ta yarı final ve 23 Mayıs'ta büyük final mücadeleleri oynanacak.

Temsilcimiz fastPay Wildcats'in grup aşaması fikstürü:

Pain Gaming vs fastPay Wildcats    /  6 Mayıs Perşembe    — 20: 00

MAD Lions vs fastPay Wildcats       /  7 Mayıs Cuma            — 20: 00

PSG Talon vs fastPay Wildcats        /  8 Mayıs Cumartesi    — 21: 00

MAD Lions vs fastPay Wildcats      /  10 Mayıs Pazartesi    — 16: 00

PSG Talon vs fastPay Wildcats       /  10 Mayıs Pazartesi    — 18: 00

Pain Gaming vs fastPay Wildcats  /  10 Mayıs Pazartesi     — 20: 00

MAD Lions'un grup aşaması fikstürü:

MAD Lions vs PSG Talon               /  6 Mayıs Perşembe  — 21: 00

MAD Lions vs fastPay Wildcats    /  7 Mayıs Cuma         — 20: 00

MAD Lions vs paiN Gaming          /  8 Mayıs Cumartesi — 20: 00

MAD Lions vs fastPay Wildcats    /  10 Mayıs Pazartesi — 16: 00

MAD Lions vs paiN Gaming          /  10 Mayıs Pazartesi — 19: 00

MAD Lions vs PSG Talon               /  10 Mayıs Pazartesi — 21: 00

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Kaynak: Playerbros

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