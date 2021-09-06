Uno model otomobil tutkunları Antalya'da buluştu
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Uno model otomobil tutkunları Antalya'da buluştu

Uno model otomobil tutkunları Antalya'da buluştu
Anadolu Ajansı / Zehra Tekeci - Haberler | Güncel

Türkiye'nin dört bir yanından gelen Uno model otomobil tutkunları Antalya "Uno Fest 2021"de buluştu.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen Uno model otomobil tutkunları Antalya "Uno Fest 2021"de buluştu.

Kepez Belediyesi ve Antalya Fiat Uno Club iş birliğiyle DokumaPark'ta düzenlenen buluşma cumartesi günü kamp çadırı etkinliğiyle başladı.

Çeşitli etkinlik ve konserlerin de yer aldığı buluşmada, "Modifiye Güzellik" "Desibel" ve "Orijinallik" yarışmaları düzenlendi.

Modifiye Güzellik Yarışması'nda Ankara'dan katılan Cem Sarıkaya, Desibel Yarışması'nda Sivas'tan Ahmet Can, Orijinallik Yarışması'nda ise Konya'dan katılan Mustafa Gerçekerin ödüle layık görüldü.

Ödül töreninde konuşan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, etkinliğe katılım sağlayan Uno severlere teşekkür etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen festivali gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Tütüncü, "Beklediğimize değdi. Konserlerle, dostluğumuzu pekiştiren güzelliklerle burada iki gün güzel bir etkinlik gerçekleşti. Hakikaten son derece güzel bir festival oldu. Kepez Belediyesi, gençlerin ilgi duyduğu alanlara katkı vermek için kendisiyle yarışıyor." diye konuştu.

Antalya Fiat Uno Club Başkanı Oktay Ceylan da etkinliğine desteklerinden dolayı Tütüncü ve ekibine teşekkür etti.

Uno model otomobil tutkunları Antalya'da buluştu
Uno model otomobil tutkunları Antalya'da buluştu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Tekeci

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