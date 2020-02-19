Ünlülerin yeni modacısı: Lady Estrella
Türk pop müziğinin sevilen ismi Demet Akalın'ın 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel hazırladığı "Ala" klibinin kıyafetleri, modacı Pınar Kerimoğlu tarafından tasarlandı.
19.02.2020 14:09 | Son Güncelleme: 19.02.2020 14:10
Moda sektörüne bomba gibi giriş yapan Lady Estrella markasının sahibi Pınar Kerimoğlu, Demet Akalın ve aynı zamanda klipte oynayan Işın Karaca, Deniz Seki, Cansu Kurtçu için, her birinin 4 gün sürdüğü özel tasarım kıyafetleri hazırladı.
Demet Akalın'ın "ALA" klibinde kullandığı swarovski taşlardan oluşan özel kıyafetler, ünlü modacılardan tam not aldı.
Kaynak: Bültenler