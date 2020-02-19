Ünlülerin yeni modacısı: Lady Estrella
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Ünlülerin yeni modacısı: Lady Estrella

Türk pop müziğinin sevilen ismi Demet Akalın'ın 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel hazırladığı "Ala" klibinin kıyafetleri, modacı Pınar Kerimoğlu tarafından tasarlandı.

19.02.2020 14:09 | Son Güncelleme: 19.02.2020 14:10
Ünlülerin yeni modacısı: Lady Estrella

sektörüne bomba gibi giriş yapan Lady Estrella markasının sahibi Pınar Kerimoğlu, ve aynı zamanda klipte oynayan , Deniz Seki, Cansu Kurtçu için, her birinin 4 gün sürdüğü özel tasarım kıyafetleri hazırladı.

Demet Akalın'ın "ALA" klibinde kullandığı swarovski taşlardan oluşan özel kıyafetler, ünlü modacılardan tam not aldı.

Kaynak: Bültenler
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