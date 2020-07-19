Ünlülerin tercih ettiği şifa kaynağı 'güvem eriği' doğada yetişiyor
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Ünlülerin tercih ettiği şifa kaynağı 'güvem eriği' doğada yetişiyor

Eskişehirli pazarcı Erol Subaşı, Bursa'nın Uludağ yamaçlarında kendiliğinden yetişen ve daha çok ünlülerin tercih ettiği meyve olarak bilinen 'güvem eriği'ni kilosu 5 liradan satıyor.

Ünlülerin tercih ettiği şifa kaynağı 'güvem eriği' doğada yetişiyor
19.07.2020 11:30 | Son Güncelleme: 19.07.2020 11:34

Eskişehirli pazarcı Erol Subaşı, Bursa'nın Uludağ yamaçlarında kendiliğinden yetişen ve daha çok ünlülerin tercih ettiği meyve olarak bilinen 'güvem eriği'ni kilosu 5 liradan satıyor.

Çakal eriği de denilen meyve, uzmanlara göre başta meme kanseri olmak üzere birçok hastalığa iyi geliyor. Dağda kendiliğinden yetişen güvem eriği, birçok hastalığa iyi geldiği için alıcısı tarafından tercih ediliyor. Özellikle kadınların meme kanserinden koruması, griple mücadele gibi sayısız faydası olması sebebiyle birçok ünlü ismin tercih ettiği bir meyve olarak da biliniyor. Pazarda kolaylıkla bulunabilen mayhoş tada sahip eriğin kilosu 5 liradan satışa sunuluyor.

40 yıldır pazarcılık yapan Erol Subaşı, yıllarca çeşitli sebze meyveler sattığını ve sattıkları arasında en faydalı meyveler arasında güvem eriğinin geldiğini anlattı. Bu eriğin bazı hastalıklara karşı kullanılmasının yanı sıra kompostosunun da gayet lezzetli olduğunu söyleyen Subaşı, "Bu erik dağda kendiliğinden olan, hiçbir ilaç ve gübre verilmeyen yüzde 100 bir doğa harikasıdır. Bunu ben Uludağ'ın eteklerinden bizzat kendim topluyorum. Sadece orada yetişen bir meyve, başka bir yerde yetişmez" diye konuştu.

Uzmanların açıklaması ile bu meyvenin kanında problemleri olanların, migrene, pankreas hastalığına, şeker hastalığına iyi geldiğini söyleyen Subaşı, "Bu meyveyi tercih edenler insülini bile bırakır. Bu eriğin kürü özellikle şekere iyi gelir" diye konuştu.

Güvem eriğinin faydaları ve tüketimi

Gül ailesine ait olan güvem eriğinin bilimdeki adı Prunus Spinosa'dır. Çakal eriği olarak da bilinen güvem eriği, dikenli ağaçlarda yetişir. Önceleri beyaz renkli çiçek açar. Meyveler olgunlaştıkça morlaşır. Ülkemizde ormanlık alanların birçoğunda vardır. Aronya meyvesi ile karıştırılır. Ancak ikisi aynı aileden gelen farklı meyvelerdir. Trakya bölgesinde sıklıkla tüketilen güvem eriği, halk arasında yaban eriği olarak adlandırılır. Ekşi bir tadı olan güvem eriği ile ilgili yapılan araştırmalarda yüksek oranda antikanserojen maddeler içerdiği ortaya çıktı. Özellikle meme kanserini önlediğini söyleyen alternatif tıp uzmanları, aile öyküsünde kanser olanların tüketmesini tavsiye ediyor. Sonbahar aylarında yetişen güvem eriğinden meyve suyu, marmelat ve reçel yapılır. Bunun yanı sıra meyveden çay da yapılır. Bu çay da kandaki tüm toksin ve yağları temizler. Sıfır yağ içerdiğinden şeker hastalarının da kolayca tüketebileceği bir meyvedir. Eski çağlarda bu meyvenin yetiştiği ağacın dallarından mürekkep ve baston yapılırdı. Kaynatılıp elde edilen suyu ile ise çamaşırlar yıkanırdı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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