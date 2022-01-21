Ünlülerin otomotiv sektöründeki vazgeçilmez firmasından anlamlı proje - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ünlülerin otomotiv sektöründeki vazgeçilmez firmasından anlamlı proje

Ünlülerin otomotiv sektöründeki vazgeçilmez firmasından anlamlı proje
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Ünlülerin otomotiv sektöründeki vazgeçilmez markası platin otomotiv araç satışı yanında influencerlar ile yaptığı içerikler ile sosyal sorumluluk projelerinde de adından söz ettiriyor.

İSTANBUL (İHA) - Ünlülerin otomotiv sektöründeki vazgeçilmez markası platin otomotiv araç satışı yanında influencerlar ile yaptığı içerikler ile sosyal sorumluluk projelerinde de adından söz ettiriyor.

Platin otomotiv ve çalışanları bünyesinde bulunan son model araçları ile lösemi hastası çocuklara güzel bir geçirildi. Lösemi hastası çocukları sağlık çalışanları ile birlikte son model araçlar ile İstanbul turu attıran firma yetkilisi çocukların yüzünün gülmesinden memnun olduklarını söyledi. Çocukların oyuncak olarak oynadığı arabalara binmesi İstanbul'un en güzel yerlerine gitmesi bir nebze de olsa moral oldu. Arabaları çok beğendiklerini söyleyen çocuklar iyileşip büyüyünce kendilerinin de böyle arabalara sahip olmak istediklerini söyledi. - BATMAN

Ünlülerin otomotiv sektöründeki vazgeçilmez firmasından anlamlı proje

Ünlülerin otomotiv sektöründeki vazgeçilmez firmasından anlamlı proje

Ünlülerin otomotiv sektöründeki vazgeçilmez firmasından anlamlı proje

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

İstanbul, Tragger, Lösemi, Yerel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title