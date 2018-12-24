Ünlülerin Kuaföründen 2019 Saç Trendleri

Tanınmış isimlerin saçlarını emanet ettiği Kuaför Toprak Şeker'in ünü dünyaya yayıldı. 2019 yılı saç trendlerine yönelik tüyolar veren Şeker, "Bu sezon yine kahverengi tonları oldukça ön planda.Soğuk kış günlerini ısıtan sıcak espresso koyuluğundaki kahverengi saçlar daha derin ve gizemli bir görünüm katıyor" dedi.

Dünyaca ünlü isimlerin özel uçaklarıyla saçlarını kendisine yaptırmak için günübirlik Türkiye'ye geldiğini söyleyen saç tasarım uzmanı Toprak Şeker, "Moda trendleri sık sık değişirken, saç trendleri kıyafetlerle yarışır hale geldi. Modası asla geçmeyen sarı saçlar sezonun trend renkleri arasında ön sıralarda yerini alıyor, koyu dipler, sarı saçlar 2019'un favorilerinden biri. Ayrıca sıcak ve soğuk renklerin karışımı olan 'sandre' dediğimiz tonlar sarı saç renkleri arasında oldukça revaçta" diye konuştu.

Saçların bakımının, modelinin, yapısının, tarzının ve renginin büyük önem taşıdığını belirten Şeker, "Başta Dubai, İran, Katar ve Ürdün olmak üzere birçok ülkeden müşterilerimiz var. En büyük hedefimiz müşterileri VIP araçlarla evlerinden alıp hayallerindeki saça kavuşturmak" ifadelerini kullandı.

İŞTE TOPRAK ŞEKER'E GÖRE 2019 YILININ ÖNE ÇIKAN SAÇ TRENDLERİ:

Balyajda Akdeniz Esintisi: Kahve, karamel ve sarı gibi renklerdeki muhteşem uyumuyla göz kamaştıran "Akdeniz Balyajı" koyu renk saç tercih eden hanımların görünümüne yumuşak bir etki sağlıyor.

Akıllı Mor, Tatlı Pembe: Pembe ya da mora yakın tonlar bu kış saçların arasında dağınık biçimde yayılarak görünümünüze farklı bir renk katıyor. Marjinal ve özgür ruhlu hanımların seveceği bu renkler havanızı değiştiriyor.

Sıcak Tarçın: Sarışın mı, yoksa kızıl mı? Biraz bakırla renklendirilen sarıya dönük tarçın rengi 2019'un trendleri arasında. Özellikle açık tenli kadınların çok beğeneceği sarıya dönük tarçın renkli saçlar oldukça iddialı bir görünüm sağlıyor.

Gece Siyahı: Vazgeçilmez siyah bu sezon parlak değil. Işıltıdan uzak, daha yoğun tonlardaki siyah renk saçlar, yıldızlı Akdeniz gecesi sıcaklığında. - İstanbul

Kaynak: DHA