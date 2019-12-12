Ünlülerin kuaföründe müşteri yanlışlıkla bir başka müşteriyi vurdu
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Ünlülerin kuaföründe müşteri yanlışlıkla bir başka müşteriyi vurdu

ETİLER'de ünlülerin müşterisi olduğu lüks kuaförde, bir müşteri tabancasıyla oynarken yanlışlıkla bir başka müşteriyi vurdu.

12.12.2019 22:07 | Son Güncelleme: 12.12.2019 22:16
ETİLER'de ünlülerin müşterisi olduğu lüks kuaförde, bir müşteri tabancasıyla oynarken yanlışlıkla bir başka müşteriyi vurdu. Kurşunun kolunu sıyırması sonucu yaralanan müşteri hastaneye kaldırıldı.

Olay, Yolu'ndaki lüks erkek kuaföründe 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sanat, ve medya dünyasından isimlerin de uğrak yeri olan kuaförde, bir müşteri tabancasıyla oynarken yanlışlıkla tetiğe bastı. Bir anda patlayan tabancadan çıkan kurşun, bir başka müşterinin sağ kolunu sıyırarak duvara saplandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alındı.

Kuaför çalışanlarının vermesinin ardından olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, yanlışlıkla tabancanın tetiğine basan kişiyi kuaförde gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.  


- İstanbul
Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Ünlülerin kuaföründe müşteri yanlışlıkla bir başka müşteriyi vurdu
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