Ünlülerin kuaförü Avrupa'da şov yaptı

12.12.2019 11:37 | Son Güncelleme: 12.12.2019 11:37







1000'den fazla katılımcının izlediği etkinlikte kişiye özel kendi saç tasarımlarını sergileyen Emre Ayaksız, yaptığı saç showlarıyla ilgi odağı oldu.Türkiye'yi böyle büyük bir etkinlikte temsil etmekten gurur duyduğunu söyleyen Emre Ayaksız, Avrupa bizi yakından takip ediyor.Ülkemizde ki ünlü isimlerinde bunda payı var.Moda olarak yer aldığımız Avrupa'da artık saç tasarımlarımızla da yer alacağız" dedi.