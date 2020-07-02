Ünlülerin kuaförü Adem Terzi'den yeni reklam filmi Ünlüleri kuaförü Adem Terzi, yeni bir reklam filmi çekti

Kıvanç Tatlıtuğ, Beyazıt Öztürk ve Tolgahan Sayışman gibi pek çok yıldızın imaj çalışmasını yapan ve Türk tıraşı adını verdiği saç kesiminin mucidi olan Terzi, hünerlerini sergilediği bir sosyal medya reklamı çekti.

ÇEKİMLER NEŞELİ GEÇTİ

Tasarımlarıyla moda alanında global çapta konuşulan Melik Kam'ın oynadığı reklam filmi oldukça neşeli geçti. Instagram'ın da moda fenomeni olan Kam'ın kamera karşısındaki yeteneği ise dikkatlerden kaçmadı.

Kaynak: Snob Magazin