Ünlülerin kuaförü Adem Terzi'den yeni reklam filmi
Ünlüleri kuaförü Adem Terzi, yeni bir reklam filmi çekti
02.07.2020 16:39 | Son Güncelleme: 02.07.2020 17:01
Kıvanç Tatlıtuğ, Beyazıt Öztürk ve Tolgahan Sayışman gibi pek çok yıldızın imaj çalışmasını yapan ve Türk tıraşı adını verdiği saç kesiminin mucidi olan Terzi, hünerlerini sergilediği bir sosyal medya reklamı çekti.
ÇEKİMLER NEŞELİ GEÇTİ
Tasarımlarıyla moda alanında global çapta konuşulan Melik Kam'ın oynadığı reklam filmi oldukça neşeli geçti. Instagram'ın da moda fenomeni olan Kam'ın kamera karşısındaki yeteneği ise dikkatlerden kaçmadı.
Kaynak: Snob Magazin