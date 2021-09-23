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Ünlülerin hocası Nutku, son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı / Ali İhsan Çiftçi - Haberler | Kültür Sanat

Ünlülerin hocası Nutku, son yolculuğuna uğurlandı Pankreas kanserine yenik düşerek hayatını kaybeden tiyatro araştırmacısı Prof. Dr. Hülya Nutku, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Ünlülerin hocası Nutku, son yolculuğuna uğurlandı

İZMİR - Pankreas kanserine yenik düşerek hayatını kaybeden tiyatro araştırmacısı Prof. Dr. Hülya Nutku, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden emekli öğretim üyesi ve tiyatro araştırmacısı Prof. Dr. Hülya Nutku, pankreas kanseri nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde geçtiğimiz salı günü hayatını kaybetti. Engin Altan Düzyatan, Şebnem Bozoklu ve Rıza Kocaoğlu gibi pek çok ünlü oyuncunun da öğretmeni olan Prof. Dr. Nutku'nun ölüm haberini alan yakınları yasa boğuldu. Nutku'nun cenazesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenen törenin ardından Karşıyaka'da bulunan Hacı Mustafa Beşikçioğlu Camii'ne getirildi.

Cenazeye Prof. Dr. Hülya Nutku'nun ailesi, yakınları, öğrencileri ve arkadaşları katıldı. Nutku'nun cenazesi, burada ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Doğançay Mezarlığına götürüldü.

Ünlülerin hocası Nutku, son yolculuğuna uğurlandı

Ünlülerin hocası Nutku, son yolculuğuna uğurlandı

Ünlülerin hocası Nutku, son yolculuğuna uğurlandı

Ünlülerin hocası Nutku, son yolculuğuna uğurlandı
İhlas Haber Ajansı / Ali İhsan Çiftçi - Son Dakika Haberleri
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