Ünlülerin falcısı Medyum Adrian: Ödüllü medyumum
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Ünlülerin falcısı Medyum Adrian: Ödüllü medyumum

Ünlülerin falcısı Medyum Adrian: Ödüllü medyumum
Haberler.com - Haberler | Yaşam

"Ado" diye de tanınan ünlü medyum ve astrolog Adrian, 2021 Altın Zafer Ödülleri'nde "En İyi Medyum ve Astrolog" ödülüne layık görüldü.

Ünlü isimlerin fal konusunda ilk adresi olan Medyum Adrian; Ebru Polat, Seren Serengil gibi ünlülerin yanı sıra birçok sosyal medya fenomenine haftalık olarak hizmet vermeye devam ediyor.

"ÇOK MUTLUYUM, ÖPÜYORUM SİZİ"

Instagram hesabında 135 bin takipçiye ulaşan ünlü astrolog, 2021 Altın Zafer Ödülleri'nde "En İyi Medyum ve Astrolog" ödülüne layık görüldü. "Çok mutluyum, öpüyorum sizi" cümlesiyle mutluluğunu dile getiren Medyum Adrian'a ödülünü Özge Ulusoy ve Tolga Güleç takdim etti. Bu işi severek yaptığını ifade eden Medyum Adrian "Takipçilerim daha çok sosyal medya üzerinden benimle iletişime geçiyor. Orada iletişim numaramızda var. Onlara elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum" dedi.

Ünlülerin falcısı Medyum Adrian: Ödüllü medyumum

MEDYUM NEDİR?

Dilimize Latinceden geçmiş olan medyum kelimesinin sözlük anlamı aracıdır. Orijinal dilinde ''medium'' şeklinde yazılan bu sözcük 20. yüzyıldan itibaren ülkemizde de kullanılmaya başlanmıştır. Belli başlı yöntemleri kullanarak transa geçen ve öteki alemdeki varlıklarla iletişim kuran kişiler medyum olarak adlandırılır.

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