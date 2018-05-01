Ünlülerin 1 Mayıs Paylaşımları

Her yıl dünyanın dört bir yanında emekçiler bugün 1 Mayıs'ı coşkuyla, gösterilerle kutlarken ünlü isimler de sosyal medya üzerinde yaptıkları paylaşımlarla 1 Mayıs mesajları verdi. İşte, TV, sinema ve podyum dünyasının ünlü isimlerinden 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajları ve paylaşımları...

PINAR ALTUĞ

"Kutlu olsun..."

ÖZGE BORAK

"1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı Kutlu Olsun."

NİLGÜN BELGÜN

Oyuncu Instagram hesabından gökyüzüne baktığı fotoğrafı "Güzel günler göreceğiz güneşli günler" notuyla paylaştı.

DERYA ULUĞ

OĞUZHAN KOÇ

YELİZ YEŞİLMEN

Yeşilmen oğluyla çektirdiği fotoğrafını "1 mayıs kutlu olsun.İnsanın yaşaması için sebepleri olmalı .Ben en büyük sebebim evlatlarım tabi ki .Gerisi boş bir detay.Çok emek ve sevginin fedakarlığın sonu hüsran oluyorsa tek masum şey evlat tabi ki" notuyla paylaştı.

EMRE KAYA

FETTAH CAN

"Tüm İşçi ve Emekçilerin "Emek ve Dayanışma Günü" kutlu olsun..."

BİRCE AKALA

"Kapitalizmin bir türlü tüketemediği dünyada, kendine araç olarak kullandığı,hiçbir sermayenin geri dönüşünden değil sadece emeğinin karşılığından o da çoğunlukla adil olmayan şartlarda,kıt kanaat geçinen proleter kardeşlerim,arkadaşlarım,dostlarım.Bu gün siz olmasanız dünya değişir.Öncelikle kendi bayramlarında dahi bugün sette çalışan ekip arkadaşlarım,devamında bu sektörün acımasız koşullarından nasibini alan tüm set çalışanları ve meslektaşlarım olmak üzere, tüm işçi ve emekçilerin bayramı kutlu olsun! Gerektiği takdirde,"Zincirlerimizden başka kaybedecek neyimiz var."

İBRAHİM TATLISES

"Hikayemin en başında bende bir işçiydim, sonra işveren oldum ama çalışmaktan vazgeçmedim. Emeğin ve alın terinin yerini hiç bir şey tutamaz... Bütün emekçilerimizin 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlu olsun..."

CEM BELEVİ