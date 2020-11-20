Ünlüleri kara kalemle çizip onlara hediye ediyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ünlüleri kara kalemle çizip onlara hediye ediyor

20.11.2020 08:13 | Son Güncelleme: 20.11.2020 08:17
Ünlüleri kara kalemle çizip onlara hediye ediyor

MERSİN'de, küçük yaşlarda kara kalem resim yapmaya merak saran ve kendine özgü tarz oluşturan Heja Tutulmaz (27), evinin bir kısmında oluşturduğu atölyesinde ünlülerin portrelerini çizip, kendilerine hediye ediyor.

MERSİN'de, küçük yaşlarda kara kalem resim yapmaya merak saran ve kendine özgü tarz oluşturan Heja Tutulmaz (27), evinin bir kısmında oluşturduğu atölyesinde ünlülerin portrelerini çizip, kendilerine hediye ediyor.

Hobi olarak başladığı kara kalemle resim çizme sanatını geliştiren Heja Tutulmaz, kente gelen Fazıl Say, Sıla, Manuş Baba, Sunay Akın, Ceza, Ahmet Kural, Oğuzhan Uğur, Eypio gibi ünlülerin portresini çizip, kendilerine hediye etti. Yaklaşık 17 yıldır kara kalem ve yağlı boya üzerine çalışmalar yapan Tutulmaz, en büyük hedefinin ise sergi açmak olduğunu kaydetti.

İLKOKUL ÖĞRETMENİNİN CESARETLENDİRMESİ İLE BAŞLADIİlkokul yıllarında çizimlerini beğenen resim öğretmeninin kendisini cesaretlendirmesiyle sanat hayatına adım atan Tutulmaz, "Üniversite yıllarımda kara kalem çizimini profesyonel olarak yapmaya başladım. Atölyeme kapanarak, her gün üstüne bir şeyler katarak bu yolda ilerliyorum. Şu an hayatımı çizerek kazanıyorum. Hem sanatımı icra edip hem de para kazanmaya çalışıyorum. Para benim için ikinci planda, ben sanatla iç içe olmayı seviyorum" dedi.

EN BÜYÜK HEDEFİ SERGİ AÇMAK

Yaptığı çizimleri büyük beğeni alan Tutulmaz, "Kente gelen sanatçılara çizdiğim portrelerini hediye ediyorum. Sıla'ya, Ercan Kesal'a, Ahmet Kural'a, Manuş Baba'ya çizimlerimi hediye ettim. Çok beğendiler. Benim için en değerli anlardan biri ise çok sevdiğim müzik adamı Fazıl Say ile yan yana geldiğim anlardı. Sıfır Bir dizisi oyuncuları Mersin'e geldiğinde çizimlerimi hediye ettim. Hepsi çok beğendi. Kendimi bu konuda geliştiriyorum. Günde 3-4 saatimi çizime ayırıyorum. En büyük hedefim bir sergi açmak" diye konuştu.


Ünlüleri kara kalemle çizip onlara hediye ediyor
Ünlüleri kara kalemle çizip onlara hediye ediyor
Ünlüleri kara kalemle çizip onlara hediye ediyor
Ünlüleri kara kalemle çizip onlara hediye ediyor
Ünlüleri kara kalemle çizip onlara hediye ediyor
Ünlüleri kara kalemle çizip onlara hediye ediyor
Ünlüleri kara kalemle çizip onlara hediye ediyor
Ünlüleri kara kalemle çizip onlara hediye ediyor
Ünlüleri kara kalemle çizip onlara hediye ediyor
Ünlüleri kara kalemle çizip onlara hediye ediyor
Ünlüleri kara kalemle çizip onlara hediye ediyor
Ünlüleri kara kalemle çizip onlara hediye ediyor
Ünlüleri kara kalemle çizip onlara hediye ediyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner AYDIN

İlgili Haberler

Herkes terk etti, onlar terk etmedi
Herkes terk etti, onlar terk etmedi
Bahçeli: 'Zilletin dört temsilcisinin kurulduğu anayasa hazırlık masasını PKK kurmuş, kalem siparişi de FETÖ'ye verilmiştir'
Bahçeli: "Zilletin dört temsilcisinin kurulduğu anayasa hazırlık masasını PKK kurmuş, kalem siparişi de FETÖ'ye verilmiştir"
Sigara yasağı en çok onlara yaradı
Sigara yasağı en çok onlara yaradı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ İlham Aliyev Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kutsi İrem Derici Fatih Artman İbrahim Tatlıses
Spor Mert Günok Fatih Terim Şenol Güneş Lance Stroll Lewis Hamilton
Tüm Haberler Faiz Kasım Medya Milli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ünlüleri kara kalemle çizip onlara hediye ediyor - Mersin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.11.2020 08:17:40. #1.15#
title