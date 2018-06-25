Ünlülerden Recep Tayyip Erdoğan'a Tebrik Mesajları Yağdı

Yüzde 88 civarı bir katılım ile 50 milyona yakın vatandaşın sandık başına gittiği seçimde, YSK'nın gün sonunda yaptığı açıklamaya göre 13. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olarak ilan edildi. Kesinleşen sonuçların ardından ünlü isimler 13. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

İŞTE ÜNLÜLERİN TEBRİK MESAJLARI:

BÜLENT ERSOY

Şaibesiz, itibarından ödün vermeden hür milletin, hür iradesinin tecelli ettiği, yanılmayan bir ilim olan matematik ilmi sonuçları ile tescillenmiş bu seçimlerin Türkiye Cumhuriyetinin bekası, Yüce Türk Milletinin her açıdan refah ve ferahı adına hayırlara vesile olması en kalbi ve de en halisane duygularımdır, tebrikler efendim.

İBRAHİM TATLISES

Sayın başkanım yine ilklere imza attınız, sizi yürekten tebrik ediyorum... Ülkemiz için güzel ve güçlü günler başlıyor, yeni sistemin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum... İyi ki varsınız sayın başkanım, Allah sizi başımızdan eksik etmesin, bu kutlu yürüyüşümüzde Allah yar ve yardımcımız olsun...

ONUR AKAY

Türkiye'nin kararına saygı duyarak, yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan beyefendiyi tebrik etmek, en onurlu davranıştır. Bende kendisini tebrik ediyor, ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

SEDA SAYAN

Ben demiştim! Yola devam… Nerede kalmıştık?

GÜLBEN ERGEN

Ülkemiz için en hayırlısı olsun. Neşe ve huzurla yansısın hepimize... Çocuklarımız, şarkılarımız, umudumuz gülümsesin…

EBRU YAŞAR

Hayırlı olsun. Türkiye Cumhuriyeti'nin İlk Başkanı Recep Tayyip Erdoğan

SEVİM EMRE

Büyük Türkiye'min imanlı, inançlı yüreği insan sevgisiyle dolu devrimci Cumhurbaşkanım, en başta biz olmak üzere Türkiye'm sizi seviyor, bu millet sizi çok seviyor. Rabbim size sağlıklı bir ömür versin. Allah sizden razı olsun, Allah'a emanet olun, sizinle gurur duyuyorum. Rüyamda bu sonucu görmüştüm. Güzellikleri bana malum eden rabbime şükürler olsun.

ALİŞAN

Türkiye kararını verdi... Hayırlı uğurlu olsun Sn Başkanım. Bu millete yapacağınız daha çok hizmet var Allah'ın izniyle.

FULDEN URAS

Ülkemiz için hayırlara vesile olsun Recep Tayyip Erdoğan

MUSTAFA CECELİ

Türkiye Cumhuriyeti için seçim sonuçları hayırlı olsun.

ŞAHAN GÖKBAKAR

Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan beyefendiyi tebrik ederim. Getirdiği heyecan ve dinamizmden ötürü Muharrem İnce beyefendiyi de tebrik ederim. Bu güzel ülkenin hak ettiği seviyelere gelmesini cani gönülden temenni ederim… Türkiye'mize hayırlı olsun

ECE ERKEN

Ülkemiz için hayırlı olsun…

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