Ünlülerden "Nice Sağlıklı Nesiller" için Yeşilay'a destek
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Ünlülerden "Nice Sağlıklı Nesiller" için Yeşilay'a destek - Haberler
Engin Hepileri, Ceyda Düvenci, Yeşilay, Güncel

Ünlülerden "Nice Sağlıklı Nesiller" için Yeşilay'a destek

Yüzüncü yaşını "Nice Sağlıklı Nesillere" sloganıyla kutlayan Yeşilay'a ünlü oyuncu, müzisyen, sporcu ve ekran yüzlerinden tebrik ve destek mesajları geldi.

25.03.2020 13:38 | Son Güncelleme: 25.03.2020 13:38
Ünlülerden

Yüzüncü yaşını "Nice Sağlıklı Nesillere" sloganıyla kutlayan Yeşilay'a ünlü oyuncu, müzisyen, sporcu ve ekran yüzlerinden tebrik ve destek mesajları geldi.

Kurumun 100'üncü kuruluş yıl dönümüne özel hazırlanan Yeşilay dergisi sayısında, Ceyda Düvenci, Engin Hepileri, Özgün, Dilara Koçak, Ayşe Tolga ve Çağla Kubat başta olmak üzere pek çok ismin destek mesajı yayımlandı.

Oyuncu ve sunucu Ceyda Düvenci desteğini, "Yeşilaylı olmak sağlık demek benim için. Yeşilay'ı 100. yılında tebrik ediyorum. 100 yıldır verdikleri emek, çaba ve insanlara iyi gelme tutkusu ve görev bilinciyle çalıştıkları için kutluyorum. Her şeyden önce bir anne olarak, bir birey olarak çok teşekkür ediyorum. Nice 100 yıllara" ifadeleriyle gösterdi.

Oyuncu ve sunucu Engin Hepileri de bağımlılıktan kurtulmanın önce öz saygıyı yerine getirdiğine işaret ederek, "100 yıldır kendi öz saygımızı bize hatırlatan Yeşilay'ın hem toplumun hem de bireylerin geleceğine daha sağlıklı nesiller yetiştirmek için attığı adımların çok önemli olduğunu düşünüyorum." cümleleriyle destek verdi.

Sanatçı Özgün ise Yeşilay'ın gençlerin ve çocukların bilinçlenmesinde büyük rolü olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Özellikle çocuklarımızın ve gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durmaları adına var gücüyle çalışan Yeşilay'ı canı gönülden destekliyorum. Son yıllarda çok artan ve kullanım yaşı maalesef gitgide düşen uyuşturucu kullanımı hakkında gençlerimizin ve çocuklarımızın bilinçlenmesinde Yeşilay'ın büyük rolü ve çabaları var. Bu yüzden Yeşilay'a çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar."

Ressam Devrim Erbil'in, Haliç'i resmettiği kapak tasarımıyla çıkan 1034'üncü sayı, sağlık, yaşam, spor, kültür ve sanat konularını içeriyor.

Genel Yayın Koordinatörlüğünü Sena Kartal'ın üstlendiği derginin son sayısında, Yeşilay'ın geçmişine, projelerine, hedeflerine ve 100'üncü yıl vizyonuna dair kapsamlı bir dosya yer alıyor.

Dergiye farklı kitabevlerinin yanı sıra "yesilaymarket.com" adresinden ve Turkcell Dergilik'ten ulaşılabiliyor.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Bu görüntü sonrası belediye harekete geçti! Balık tutmayı yasakladı Haberler
Bu görüntü sonrası belediye harekete geçti! Balık tutmayı yasakladı
Tepki çeken görüntü için bakın kendini nasıl savundu Haberler
Tepki çeken görüntü için bakın kendini nasıl savundu
Sebze ve meyve fiyatlarıyla ilgili kritik karar yarın çıkacak Haberler
Sebze ve meyve fiyatlarıyla ilgili kritik karar yarın çıkacak
İtalya'dan sonra bir Avrupa ülkesi daha salgına esir! Bir günde 738 kişi öldü Haberler
İtalya'dan sonra bir Avrupa ülkesi daha salgına esir! Bir günde 738 kişi öldü
Tüm Türkiye'nin üzüldüğü İhsan Amca ilk kez konuştu: Şikayetçi değilim Haberler
Tüm Türkiye'nin üzüldüğü İhsan Amca ilk kez konuştu: Şikayetçi değilim
İngiliz Kraliyet Ailesi'nden Prens Charles'ın test sonucu pozitif çıktı Haberler
İngiliz Kraliyet Ailesi'nden Prens Charles'ın test sonucu pozitif çıktı
Salgından korunmak isteyen apartman sakinleri son çareyi kapıya yazı asmakta buldu
Salgından korunmak isteyen apartman sakinleri son çareyi kapıya yazı asmakta buldu
Son Dakika: Bor katkılı el dezenfektanının üretimi başlıyor
Son Dakika: Bor katkılı el dezenfektanının üretimi başlıyor
İki farklı Kovid-19 araştırmasına göre, hastaların yüzde 40'ı hiç belirti göstermiyor
İki farklı Kovid-19 araştırmasına göre, hastaların yüzde 40'ı hiç belirti göstermiyor
Yapılan otopsi korkunç gerçeği ortaya koydu: Hasta öldükten sonra virüs yok olmuyor
Yapılan otopsi korkunç gerçeği ortaya koydu: Hasta öldükten sonra virüs yok olmuyor
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında, fırınlar ekmekleri ambalajlı satacak
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında, fırınlar ekmekleri ambalajlı satacak
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 77'ye yükseldi
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 77'ye yükseldi
Koronavirüs yüzeylerde ne kadar canlı kalabiliyor? Yeni araştırma, doğru bilinen her şeyi çürüttü
Koronavirüs yüzeylerde ne kadar canlı kalabiliyor? Yeni araştırma, doğru bilinen her şeyi çürüttü
Bakan Koca, gündeme oturan 'kit ihracatı' tartışmalarına son noktayı koydu: Çin'den getirilenlerle aynı kitler değil
Bakan Koca, gündeme oturan "kit ihracatı" tartışmalarına son noktayı koydu: Çin'den getirilenlerle aynı kitler...
CHP'li vekil 'Endişeye sevk eden gelişmeler var' deyip bir kentimiz için acil tanı kiti istedi
CHP'li vekil "Endişeye sevk eden gelişmeler var" deyip bir kentimiz için acil tanı kiti istedi
Son dakika: Bakan Soylu'dan 'Sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?' sorusuna yanıt
Son dakika: Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?" sorusuna yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Enerji Bakanı'na bordan üretilen el dezenfektanının reklamının yapılması talimatını verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Enerji Bakanı'na bordan üretilen el dezenfektanının reklamının yapılması talimatını verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlarla yaptığı telekonferansta Çavuşoğlu'nu uyardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlarla yaptığı telekonferansta Çavuşoğlu'nu uyardı
Almanya'da koronovirüsü yenen Türk, yaşadıklarını kameraya aldı
Almanya'da koronovirüsü yenen Türk, yaşadıklarını kameraya aldı
Son Dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışında yaşayan 32 Türk hayatını kaybetti
Son Dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışında yaşayan 32 Türk hayatını kaybetti
Koronavirüs belirtileri gösteren şahıs, karantinadan kaçtı
Koronavirüs belirtileri gösteren şahıs, karantinadan kaçtı
Van'da iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Van'da iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Koronavirüs tedavisinde başarılı olan ilaç piyasadan neden toplatıldı?
Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Koronavirüs tedavisinde başarılı olan ilaç piyasadan neden toplatıldı?
Tüyler ürperten 8 yıllık koronavirüs raporu! Bugün yaşananlar tek tek kaleme alınmış
Tüyler ürperten 8 yıllık koronavirüs raporu! Bugün yaşananlar tek tek kaleme alınmış
Tekirdağlı esnaf, koronavirüs nedeniyle paraları ütüleyip virüsten temizliyor
Tekirdağlı esnaf, koronavirüs nedeniyle paraları ütüleyip virüsten temizliyor
Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın
Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın
Kadıköy'de seyir halindeyken aracı yanan sürücü, kendisini dışarıya attı
Kadıköy'de seyir halindeyken aracı yanan sürücü, kendisini dışarıya attı
Ağrılı fırıncı koronavirüs nedeniyle ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ekmek veriyor
Ağrılı fırıncı koronavirüs nedeniyle ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ekmek veriyor
Türkiye'de her 10 kişiden 4'ü virüse önlem almıyor! Gerekçeleri virüsten daha tehlikeli
Türkiye'de her 10 kişiden 4'ü virüse önlem almıyor! Gerekçeleri virüsten daha tehlikeli
Karantina sürecine İstanbul'un hangi ilçesinde oturanlar daha çok uydu? Araştırma ortaya çıkardı
Karantina sürecine İstanbul'un hangi ilçesinde oturanlar daha çok uydu? Araştırma ortaya çıkardı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Özkoç Faik Öztrak Fahrettin Koca Abdulhamit Gül İçişleri Bakanı
Magazin Hadise Dilek Yaman Serra Yılmaz Müslüm Gürses
Spor Falcao Yılmaz Vural Burak Yılmaz Hikmet Karaman Fernando Muslera
Daha Fazla Açıklama Beşiktaş Fatih Terim Türk Lirası
Şu an buradasınız: Ünlülerden "Nice Sağlıklı Nesiller" için Yeşilay'a destek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2020 14:37:02. #1.14#
title