Ünlülerden kısa videolarla "Evde kal, kitapla kal" çağrısı
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Haluk Bilginer, İlber Ortaylı, Türkiye, Güncel

Ünlülerden kısa videolarla "Evde kal, kitapla kal" çağrısı

Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelesine katkı amacıyla Prof. Dr. İlber Ortaylı, Dr. Mehmet Öz, tiyatro sanatçıları Haluk Bilginer, Tamer Karadağlı, Yılmaz Erdoğan gibi ünlü isimlerin "Evde kal, kitapla kal.

01.04.2020 15:42 | Son Güncelleme: 01.04.2020 15:42
Ünlülerden kısa videolarla

Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelesine katkı amacıyla Prof. Dr. İlber Ortaylı, Dr. Mehmet Öz, tiyatro sanatçıları Haluk Bilginer, Tamer Karadağlı, Yılmaz Erdoğan gibi ünlü isimlerin "Evde kal, kitapla kal." çağrısında bulunduğu kısa videolar, Kültür ve Turizm Bakanlığının sosyal medya hesaplarında sunuluyor.

30 Mart- 5 Nisan Kütüphaneler Haftası kapsamında hazırlanan ve Kovid-19 ile mücadele için ünlü simaların "Yarınları yazmak için Türkiye okuyor. Evde kal, kitapla kal." çağrısını sunan kısa videolar, Bakanlığın İnstagram, Twitter, Facebook hesaplarında yayınlanıyor.

Tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Dr. Mehmet Öz, tiyatro sanatçıları Haluk Bilginer, Tamer Karadağlı, Ali Sunal, Yılmaz Erdoğan, Kerem Alışık, Doğa Rutkay, Bülent Polat, ressam Devrim Erbil, akademisyen Levent Erden, sanatçı Orhan Gencebay, araştırmacı yazar Ertan Özyiğit evlerinden çektikleri videolarla vatandaşlara seslenip, kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

İlber Ortaylı, korona salgınının herkesi evlerine kapanmak zorunda bıraktığını, kurallara uymayanları büyük tehlikelerin beklediğini belirterek, "Sıkıcı kapanmayı renkli bir faaliyete çevirmek mümkündür. Lütfen hoşlanacağımız kitapları okuyalım. Not tutalım. Bunu da yapamazsak iyi filmleri seyredelim. Bu imkanlar artık var. Bu sıkıntılı günleri bir şeyler kazanarak, düşünerek, bir ölçüde de olsa lezzetli geçirelim." ifadelerini kullandı.

"Okumak sizi evden çıkarır, bambaşka yerlere götürür"

Tiyatro ve sinema sanatçısı Haluk Bilginer de kitap okumanın değerli bir şey olduğuna işaret ederek, faydalarını şu sözlerle anlattı:

"Evlere kapandık doğru ama zihinleri açmak mümkün. Bunun için elimizde güçlü bir koz var. Okumak. Okumak sizi evden çıkarır, bambaşka yerlere götürür. Okumak sorgulatır. Okumak merak uyandırır. Okumak cevap aratır. Okumak çözüm üretir. Okumak iyidir. İyi okumalar."

"Okumak beynin sağlığı için gereklidir ve stresi azaltır"

Dr. Mehmet Öz ise tıp alanındaki bilgileri, gelişmeleri sürekli okuyarak takip ettiğini, kişinin kendisini geliştirmesinin yolunun okumaktan geçtiğini vurguladı.

Öz, "Okumak, beyin sağlığı için gereklidir ve stresi azaltır. Okumak sizi geliştirir, zeki yapar, insanları daha iyi anlarsınız ve empati kurarsınız. Tüm dünyada yaşanan bu zor günlerde kendi sağlığınız ve sevdiklerinizin sağlığı için evde kalın, kitap okuyarak iyi vakit geçirin." diye konuştu.

Tiyatro sanatçısı, yapımcı ve yönetmen Yılmaz Erdoğan da kitap okumanın, insanı bilgili yapmanın ötesinde bir şey olduğunu söyledi.

Erdoğan, "Bütün hayatı uzun yıllar gözlemlemiş, onları detaylı detaylı yazmış insanlar bir rehberlik olanağı sunarlar. Artık yaşamınız biraz daha kaliteli ve bilinçli hale gelir. Kitap okumak sizi entelektüel bir insan yapmaz. Sizi mutlu bir insan yapar. Okumuyorsanız, başlayın, seveceksiniz." dedi.

"Evde kal ama kitapla kalırsan sınırlarını kaldırmış olursun"

Tiyatrocu Ali Sunal, virüsün daha fazla yayılmasını önlemek amacıyla evde kaldıklarını, sağlık çalışanlarına da böylece yardımcı olduklarını dile getirdi.

"Evde olmak bir süre sonra sıkıcı olabilir. Eviniz, bahçeniz ne kadar büyük olursa olsun sonuçta hep bir sınırlar içerisinde. Elinize kitap alırsanız o zaman o sınırları kaldırıyorsunuz. Hayal gücünüzün sınırı tamamen kalkıyor. Başka dünyaları ziyaret ediyorsunuz. Evde kal ama kitapla kalırsan sınırlarını kaldırmış olursun." diyen Sunal, herkesin kitap okumasını tavsiye etti.

Kaynak: AA

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Güncel Manşet

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