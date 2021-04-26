Ünlülerden büyük tepki
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Ünlülerden büyük tepki

Ünlülerden büyük tepki
Hürriyet - Haberler | Magazin

Fazıl Say: Amerika'nın Kızılderili soykırımı ve Japonya'ya attıkları atom bombalarının, Ortadoğu'da uyguladığı vahşi 'böl ve yönet' işgalciliğinin milyonların ölümüne sebep olmasının hesaplaşmasını yapmadan diğer ülkelerle uğraşması artık ciddiye alınamaz. Önce kendini düzelt.

Fazıl Say: Amerika'nın Kızılderili soykırımı ve Japonya'ya attıkları atom bombalarının, Ortadoğu'da uyguladığı vahşi 'böl ve yönet' işgalciliğinin milyonların ölümüne sebep olmasının hesaplaşmasını yapmadan diğer ülkelerle uğraşması artık ciddiye alınamaz. Önce kendini düzelt.

12-13 yıl önce Türkiye, Ermenistan'a 'gelin beraber araştıralım bu tarihi, muallakta bir şey kalmasın. Beraber aydınlığa çıkaralım yaşananları' teklifinde bulundu. Ermenistan yanaşmadı. Yani tek doğru teori Ermeni teorisi olsun istediler. Bu gerçeklik değildir. Madem farklı teoriler, farklı rakamlar, farklı sebepler var, hepsi eşit irdelenmeli, konu araştırma konusudur. Hala tek bir adım bile atılmış değildir.

Alişan: Soykırım arayanlar kendi tarihlerinde defalarca yaptıkları soykırımları bulabilirler. Bizim tarihimizde soykırım yok. Bizim tarihimiz şanla, şerefle, gururla dolu...

Cenk Eren: Türkiye'nin tarihinde soykırım yoktur. Soykırım arayanlar dönüp kendi tarihlerine baksınlar, bolca göreceklerdir.

Gökhan Özoğuz: Asla! Olmayan şeyle yüzleşilmez. Türk geleneğinde soykırım yoktur. ABD Başkanı Biden'ı iftiralarından dolayı kınıyorum.

Işın Karaca: Biden'dan başka bir şey beklemek hata olurdu. Soykırım derken?

Sibel Turnagöl: Kendi kendinize soykırım deyin. Biz kimseye soykırım yapmadık. Bunu siz de biliyorsunuz. Kendi yaptığınız soykırımların sayısı belli değil. Türk milletinin mertliğine rüyanızda bile yaklaşamazsınız.

Mehmet Ali Erbil: Soykırım yapmışız... Kim demiş? Amerikan Başkanı... Hani şu Kızılderilileri katleden, Japonya'ya atom bombası atan, Vietnam'ı, Irak'ı, Afganistan'ı kana bulayan Amerika'nın başkanı! Karakterlerini, çıkarları üzerine oturtmak için çaba gösteren, haysiyet ve gurur kelimelerini ancak sözlükte görebilecek bu insanlar; tarihi de sözleriyle eğip bükmeye çalışıyorlar. Ama unutmayın ki, tarih bir kez yazılır... O tarih Türk milletini de hak ettiği gibi yazmıştır sayfalarına. Ne deseler boş... Kendileri gibi!

Sinan Akçıl: Senden hiç hoşlanmamakta haklıymışım Biden, boş konuşma...

Kaynak: Hürriyet

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