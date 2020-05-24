Ünlülerden bayram mesajı Ünlü isimler sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Ünlü isimler sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Ramazan Bayramı nedeniyle ünlü isimler sosyal medyadan bayram mesajı paylaştı. Ailesi ile birlikte fotoğrafını paylaşan ünlü şarkıcı Demet Akalın, "İyi bayramlar. Sağlıklı günler için şükredelim dua edelim" ifadelerini kullandı.

Sibelcan ise, "Ramazan Bayramı herkese sağlık, mutluluk ve huzur getirsin. Kendimizi izole etmenin sevdiklerimizi de korumak anlamı taşıdığı bu günlerde, bayramın bizlere müjdelerle gelmesini temenni ediyorum. Mesafeleri yüreklerimizdeki sevgilerle kapatacağımıza inanıyorum. İyi bayramlar" dedi.

"Evde kalarak ne kadar büyük bir başarıya imza attık"

Evde kal çağrısı yapan ünlü sanatçı Işın Karaca da, "Öncelikle herkesin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Bu sene biraz buruk, sevdiklerimizden uzak, büyüklerimizin ellerini öpmeden, sevdiklerimize sıkı sıkı sarılmadan geçireceğiniz bir bayram. Bu bayramda babamın mezarını bile ziyaret edememek inanılmaz hüzünlendiriyor beni. Allah gani gani rahmet eylesin inşallah. Biz müzisyenler aslında bayramda evde oturmaya çok alışık değiliz. Ekibimi ne kadar çok özledim. Sahnede olmayı, sizlerle şarkılarımı paylaşmayı. #evdekal arak ne kadar büyük bir başarıya imza attık. Tüm dünyada vaka ve ölüm sayıları artarken güzel ülkemizin sayıları azalıyor. Bunu da atlatacağız. Ha gayret.. Birlikte, birbirimize sarılarak, bol sohbetler, kocaman sofralarla kutlayacağımız bayramlar yakın. Sizleri çok seviyorum.İyi bayramlar herkese. Sağlıkla.Huzur ile..." paylaşımını yaptı.

Sevilen sanatçı Nilüfer de yaptığı paylaşımda, "Bu bayram evdeyiz. Sevdiklerimizle birlikteysek, sağlığımız da yerindeyse daha ne isteriz. En güzel, en mutlu bayram bu bizim için. Bayramınızı kutluyorum. Küçük kardeşlerimizin gözlerinden, büyüklerimizin ellerinden öpüyorum. İyi bayramlar" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA