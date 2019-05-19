Ünlüler ve Siyasilerden Sosyal Medyada 19 Mayıs Mesajları

Ünlüler ve Siyasilerden Sosyal Medyada 19 Mayıs Mesajları

Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100'üncü yılı dolayısıyla Türkiye'nin dört bir yanında törenler ve kutlamalar devam ederken, sosyal medyada ünlü isimler ve siyasiler de ülke tarihi adına bu önemli günle ilgili mesajlar paylaştı.

Ünlüler ve Siyasilerden Sosyal Medyada 19 Mayıs Mesajları

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100'üncü yılı dolayısıyla Türkiye'nin dört bir yanında törenler ve kutlamalar yapılırken, sosyal medyada da ünlü isimler ve siyasiler de ülke tarihi adına bu önemli günle ilgili mesajlar paylaştı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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