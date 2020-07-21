Ünlüler lezzet için kaşıbeyaz bodrum'u seçti
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Ünlüler lezzet için kaşıbeyaz bodrum'u seçti

Kendine has mutfak lezzetleriyle yarım asırı geride bırakarak İstanbul'un gözde mekanlarından biri haline gelen Kaşıbeyaz Restaurant, yeni şubesini geçtiğimiz ay Bodrum Bitez'de kapılarını sevenlerine açmıştı.

Ünlüler lezzet için kaşıbeyaz bodrum'u seçti
21.07.2020 00:46 | Son Güncelleme: 21.07.2020 01:56

Açıldığı günden bu yana adeta ünlü isimlerin uğrak noktası haline gelen Kaşıbeyaz Restaurant'a, geçtiğimiz günlerde Suat Ateşdağlı, Ergül-Tuncay Azaphan, Dilek Azaphan, Ayşegül Yıldız, Nedim Saban ve Rita Mahrani gibi ünlü isimler geldiler. Restaurant sahibi Suat Kaşıbeyaz, gelen misafirleriyle ile özel ilgilenirken, ünlü isimler muhteşem lezzetlerinin yanı sıra yeşilikler içerisinde yer alan mekanın harika bir şekilde dekore edilmesine hayran kaldılar.



Kaynak: Snob Magazin

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