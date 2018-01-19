Ünlü Youtuberlar Vergi Kaçırmakla Suçlanıyor!

Ünlü YouTuber'lar Vergi Kaçırmakla Suçlanıyor!

" data-medium-file="https://i2.wp.com/www.portalgenc.com/wp-content/uploads/2018/01/maxresdefault.jpg'fit=300%2C169" data-large-file="https://i2.wp.com/www.portalgenc.com/wp-content/uploads/2018/01/maxresdefault.jpg'fit=662%2C372"/>YouTube platformu üzerinden fenomen olup kendilerine YouTuber şeklinde fenomen kodlaması kullanan YouTuberlar yıl boyunca haksız kazançlar elde etmekte. Hürriyet'in yer verdiği bir habere göre YouTube fenomenleri yıl boyunca kazandıkları kazançlar ile vergi ödemiyorlar. Eğlenceli, Komik, Bilgili ve Oyun kanallarından elde ettikleri gelir ile pahalı arabalar ve evler gibi zengin bir yaşam sürdüren YouTuber'lar vergi kaçırmaları […] More