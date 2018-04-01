Ünlü Youtuber Klibinde 22 Yaşındaki Modele Bisiklet Gibi Bindi, Kıyamet Koptu

Ünlü Youtuber Logan Paul'un son klibi olay yarattı.

22 YAŞINDAKİ MODEL İSYAN ETTİ

Japonya'da çekilen video klipte Eliza Jonhson isimli modelin sırtına, bisiklete biner gibi binen Paul'un 22 yaşındaki model isyan etti.

"FARKLI BİR CİNSEL TACİZ"

Jonhson, Paul'un bu hareketinden dolayı onurunun kırıldığını söyledi ve bu tutumun cinsel tacizin farklı bir çeşidi olduğunu belirtti.