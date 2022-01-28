Ünlü YouTuber'ın ölümündeki gizem not defterine yazılanlarla çözüldü

YouTuber Gabby Petito ve nişanlısı Brian Laundrie Temmuz 2021'de karavanlarıyla seyahate çıkmıştı. Seyahatlerini YouTube'dan paylaşan çift ortalıkta görünmemiş, 12 Ağustos 2021'de yolda bir şiddet ihbarı üzerine polis kameralarına yakalanmışlardı.

4 aylık planlanan seyahatte çift ortalıkta görünmedikten sonra 1 Eylül 2021'de Laundrie gizemli bir şekilde eve dönmüş ve nişanlısının nerede olduğunu bilmediğini belirterek şüpheli davranışlar sergilemişti.

1 Eylül 2021'de Gabby Petito için kayıp başvurusu yapılmış ve medya arama çalışmalarına yoğun ilgi göstermişti. 17 Eylül'de ailesi, şüpheli nişanlı Laundrie'nin de kayıp olduğunu bildirmişti. 19 Eylül'de ise YouTuber Petito'nun cansız bedeni bulunmuş otopside boğulmaya bağlı boyun ve kafa travmaları nedeniyle genç kadının öldüğü açıklanmıştı.

21 Ekim'de ise Myakkahatchee Koyu Çevre Parkı'nda şüpheli nişanlı Laundrie'nin cesedi bulunmuş, yakın mesafeden silahla intihar ettiği belirtilmişti. Zanlının cansız bedeninin yanında da bir not defteri bulunmuştu.

O not defterinin incelemesinin tamamlanmasının ardından FBI, intihar notunda Laundrie'nin kendi el yazısıyla nişanlısı Petito'yu öldürdüğünü itiraf ettiğini açıkladı.

FBI ayrıca Laundrie'nin Petito ile SMS'lerine dayanarak genç kadının kayıp ilan edilmesinden birkaç gün sonra da yaşadığı, seyahat süresince de nişanlısı tarafından şiddete maruz kaldığını belirtti.

Gabby Petito'nun ölümüne ilişkin 'mantıksal ve dikkatli adımlar' ile sürecin yönettiklerini belirtn FBI ajanı Michael Schneider, Brian Laundrie'nin kanıtlar doğrultusunda tek zanlı olduğunu ve davanın kapandığını belirtti.