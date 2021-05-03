Ünlü YouTuber Çağdaş Işıl: "YouTube kanalınızı kurup kazanmaya başlayabilirsiniz"
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Ünlü YouTuber Çağdaş Işıl: "YouTube kanalınızı kurup kazanmaya başlayabilirsiniz"

Ünlü YouTuber Çağdaş Işıl: 'YouTube kanalınızı kurup kazanmaya başlayabilirsiniz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ünlü YouTuber Çağdaş Işıl, Covid-19 nedeniyle ekonominin zor durumda olduğunu söyleyerek, "İşletmeler kapanma noktasına kadar geldi.

Ünlü YouTuber Çağdaş Işıl, Covid-19 nedeniyle ekonominin zor durumda olduğunu söyleyerek, "İşletmeler kapanma noktasına kadar geldi. Hatta eğlence sektöründe neredeyse bir yıldır kepenk dahi açılmadı. Zaman zaman devletler tarafından uygulanan sokağa çıkma yasakları ve tam kapanma durumları yüzünden, çalışan kesimin gelirinde büyük miktarlarda düşüş gerçekleşti" dedi.

Bu süreçte dijital platformlardaki ziyaretçilerin artmasını sağladığını söyleyen Çağdaş Işıl, "işsizlik ya da yeni gelir kaynakları gibi arayışlarınız varsa siz de kendi YouTube kanalınızı açarak kazanmaya başlayabilirsiniz. Kaliteli ve ilgi çekici içerikler üretip, tanıtımını etkili bir şekilde yaparsanız kısa zamanda 1000 abone sayısına ve 4 bin saat izlenme oranına ulaşabilirsiniz. Bu aşamadan sonra YouTube ile ortaklık anlaşması yaparak, reklamlardan pasif gelir elde etmeye başlayabilirsiniz" sözleriyle bu dönemi nasıl değerlendirebileceğimiz konusunda tavsiyelerde bulundu.

Gündemi yakalamayı başaran kaliteli içerikler Google tarafından tavsiye edilir

"Kişisel olarak sevdiğiniz bir alanda içerik üretmeniz çok daha kolay ve zevkli olacaktır. Bu da kaliteyi beraberinde getirir" diyen Çağdaş Işıl, "İşte o zaman istediğiniz izleyici kitlesine ulaşmanız mümkün olur. Kalitesiz içeriklerin izlenme oranları da çok düşük olacaktır. O nedenle içeriklerinizi oluştururken konuyu özenle seçmelisiniz. Gündemi yakalamayı başaran kaliteli içerikler, Google tarafından da tavsiye edilir. Bu sayede izleyici kitleniz de artar. Milyonu aşan aboneleri olan YouTuberların kanallarını inceleyin. Çekimlerini özel editörlere yaptıranlar dahi var. Bunlar profesyonel anlamda bu platformlardan para kazanan insanlar. Kazançlarının bir kısmını işlerine yatırarak daha fazla kazanmayı garantilemiş oluyorlar" dedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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