Ünlü yönetmen, oğluyla alışverişe çıktı
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Koronavirüs, Magazin

Ünlü yönetmen, oğluyla alışverişe çıktı

Usta yönetmen Nuri Bilge Ceylan, önceki gün oğlu Ayaz ile birlikte alışverişe çıktı

20.03.2020 12:00 | Son Güncelleme: 20.03.2020 12:00
Ünlü yönetmen, oğluyla alışverişe çıktı

Snob Magazin'in haberine göre; Koronavirüs korkusu nedeniyle vaktinin büyük bir bölümünü evde geçirdiğini söyleyen, "Magazinsel sorular sormayın. Benden yanıt alamazsınız. Oğlumla alışverişe çıktık" şeklinde konuştu.



Kaynak: Snob Magazin

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