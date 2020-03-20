Ünlü yönetmen, oğluyla alışverişe çıktı
Usta yönetmen Nuri Bilge Ceylan, önceki gün oğlu Ayaz ile birlikte alışverişe çıktı
20.03.2020 12:00 | Son Güncelleme: 20.03.2020 12:00
Snob Magazin'in haberine göre; Koronavirüs korkusu nedeniyle vaktinin büyük bir bölümünü evde geçirdiğini söyleyen, "Magazinsel sorular sormayın. Benden yanıt alamazsınız. Oğlumla alışverişe çıktık" şeklinde konuştu.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Snob Magazin