Ünlü yönetmen, oğluyla alışverişe çıktı Usta yönetmen Nuri Bilge Ceylan, önceki gün oğlu Ayaz ile birlikte alışverişe çıktı

Snob Magazin'in haberine göre; Koronavirüs korkusu nedeniyle vaktinin büyük bir bölümünü evde geçirdiğini söyleyen, "Magazinsel sorular sormayın. Benden yanıt alamazsınız. Oğlumla alışverişe çıktık" şeklinde konuştu.





