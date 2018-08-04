Ünlü Yönetmen Kendisinden 48 Yaş Küçük Sevgilisiyle Görüntülendi
70 yaşındaki usta yönetmen Orhan Oğuz, kendisinden 48 yaş küçük sevgilisiyle Cihangir'de görüntülendi. Ünlü yönetmen, muhabirlerin kendilerini görüntülediğini fark edince apar topar mekandan ayrıldı.
Yönetmen Orhan Oğuz, 20 yıl birliktelik yaşadığı Nülüfer Açıkalın'dan ayrıldıktan sonra kendisinden 48 yaş küçük güzel ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Çift geçen gün sevgilisiyle Cihangir'de görüntülendi.
KENDİSİNDEN 48 YAŞ KÜÇÜK SEVGİLİSİYLE GÖRÜNTÜLENDİ
Usta yönetmen Orhan Oğuz (70), önceki akşam kendisinden 48 yaş küçük sevgilisiyle Cihangir'de görüntülendi. Orhan Oğuz, yaklaşık bir yıldır birliktelik yaşadığı sevgilisiyle yemek yedi.
APAR TOPAR MEKANDAN AYRILDI
Ünlü yönetmen, muhabirlerin kendilerini görüntülediğini fark edince apar topar mekandan ayrıldı. Orhan Oğuz, mekandan ayrılıp bir üst sokakta bulunan evine gitti. 70 yaşındaki yönetmen, magazin muhabirlerinin sorularını yanıtsız bıraktı. (Sözcü)
YORUMLAR (9)
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DİNDAR BİRİ AYNI YAŞ ARALIGINDA BİRİ İLE EVLENSE İDİ OLAY OLURDU. HER TÜRLÜ HAKARETE MARUZ KALIRDI. AMA KİMSE YORUM BİLE YAPMAMIŞ. KADIN ORGÜTLERİ NEREDE. FEMİNİSTLER NEREDE.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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zengin yaptımı normal fakir yaptımı sapık enteresanCevap Yaz Yayından Kaldır
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sanatçıya yakışıyor!!! gariban olsaydı sapık diyeceklerdi. nefis bu. herzaman yenisini ister. sorun adamda değil. dede şefkati arayan kızda.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Bunu yapan dindar bir kisi olsaydi acaba baslik nasil olurdu.Ahlaksizlik kisilikle alakali.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Yönetmen olmasaydi ve para olmasaydi bu madaradan cikmis yasli yamyama süratina tükürmem derei ama yönetmen ve para olunca yas tip hic önemli degil insanlar para icin 18 yasindaki cocuk kiz 70 80 yasindaki dedelerle birlikte olabiliyor.Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır