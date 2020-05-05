Ünlü yönetmen hayata gözlerini yumdu
05.05.2020 19:13 | Son Güncelleme: 05.05.2020 19:13
FLAŞ... Türk sinemasının son dönemde dikkat çeken yönetmenlerinden olan Özer Kızıltan (57) hayatını kaybetti
Bir süredir kanser tedavisi gören Özer Kızıltan, vefatıyla sevenlerini üzdü.& ;
57 YAŞINDA ARAMIZDAN AYRILDI
17 Nisan 1963 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Özer Kızıltan, 1994 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.
UNUTULMAZ PEK ÇOK DİZİ VE FİLMİN YÖNETMENLİĞİNİ ÜSTLENDİ
Kızıltan, Takva, Beni Unutma, Aşkın 5 Hali, Mahrumlar gibi filmlere imza attı, Gülbeyaz, Kurşun Yarası, Yaralı Yürek, Hayat Yokuşu gibi dizilerde de yönetmenlik yaptı.
Kaynak: Snob Magazin