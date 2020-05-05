Ünlü yönetmen hayata gözlerini yumdu

FLAŞ... Türk sinemasının son dönemde dikkat çeken yönetmenlerinden olan Özer Kızıltan (57) hayatını kaybetti

Bir süredir kanser tedavisi gören Özer Kızıltan, vefatıyla sevenlerini üzdü.& ;

57 YAŞINDA ARAMIZDAN AYRILDI

17 Nisan 1963 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Özer Kızıltan, 1994 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

UNUTULMAZ PEK ÇOK DİZİ VE FİLMİN YÖNETMENLİĞİNİ ÜSTLENDİ

Kızıltan, Takva, Beni Unutma, Aşkın 5 Hali, Mahrumlar gibi filmlere imza attı, Gülbeyaz, Kurşun Yarası, Yaralı Yürek, Hayat Yokuşu gibi dizilerde de yönetmenlik yaptı.