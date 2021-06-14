Ünlü yönetmen aile ortamında şortunu değiştirdi
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Ünlü yönetmen aile ortamında şortunu değiştirdi

Ünlü yönetmen aile ortamında şortunu değiştirdi
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Nil Karaibrahimgil, tatil sezonunu ailece Bodrum'da açtı. Önceki gün arkadaşlarına misafir olan Sinan Çetin, özgürlükte sınır aştı. Çetin, mayosunu değiştirirken uluorta soyunup 'pes' dedirtti.

Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre; Şarkıcı Nil Karaibrahimgil, eşi Serdar Erener ve oğlu ile tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Uzun bir deniz keyfi yapan yönetmen Çetin, sudan çıkıp kurulandı.

Nil Karaibrahimgil'in yanı sıra teknedeki diğer iki kadına da aldırış etmeyen Sinan Çetin, uluorta mayosunu değiştirdi. Sinan Çetin, 2017 yılında da Bodrum'daki ıssız bir koyda yine çırılçıplak Takvim tarafından görüntülenmişti. Ünlü şarkıcı ve Erener, ailece tatil yaptıkları teknelerinde deniz ve güneşin keyfini doyasıya çıkartıyor.

Ünlü yönetmen aile ortamında şortunu değiştirdi
Ünlü yönetmen aile ortamında şortunu değiştirdi
Ünlü yönetmen aile ortamında şortunu değiştirdi

Kaynak: Snob Magazin

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Yönetmen Sinan Çetin, arkadaşlarının yanında ulu orta soyunarak üstünü değiştirdi
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