Ünlü Yeşilçam oyuncusu Kartal Tibet'in cenaze detayları belli oldu
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Ünlü Yeşilçam oyuncusu Kartal Tibet'in cenaze detayları belli oldu

Ünlü Yeşilçam oyuncusu Kartal Tibet'in cenaze detayları belli oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ünlü Yeşilçam oyuncusu ve yönetmen Kartal Tibet için yarın öğle namazını müteakip Zincirlikuyu Camii'nde cenaze namazı kılınacak.

Ünlü Yeşilçam oyuncusu ve yönetmen Kartal Tibet için yarın öğle namazını müteakip Zincirlikuyu Camii'nde cenaze namazı kılınacak.

83 yaşında hayatını kaybetti.

Yeşilçam sinemasının usta isimlerinden olan ünlü oyuncu ve yönetmen Kartal Tibet 83 yaşında hayata veda etti. Tibet'in cenaze detayları belli oldu. Ünlü oyuncu için yarın öğle namazını müteakip Zincirlikuyu Camii'nde tören düzenlenecek. Cenaze namazı detaylarını sosyal medyasından paylaşan oyuncu Civan Canova, "Kartal Tibet için, gerek pandemi nedeniyle gerekse kendi arzusu üzerine özel bir tören yapılmayacaktır. Naaşı; yarın, 3 Temmuz Cumartesi günü, öğle namazını müteakip Zincirlikuyu caminden kalkacak, aynı yerdeki kabrine defnedilecektir. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Namaz vakitlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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