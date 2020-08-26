Ünlü yazar ve senarist Nur Türkşen Türkiye'ye döndü Son 2 yıldır Amerika'da yaşayan ünlü yazar ve senarist Nur Türkşen, geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye döndü

'Bu Hayat Senin Sen Nasıl İstersen' isimli kitabını okuyucularıyla buluşturan Türkşen, kitabında oldukça çarpıcı konulara da değiniyor.

'MELEKLERDEN DEĞİL ALLAH'TAN İSTEYİN'

Pek çok yazarın aksine 'Meleklerden değil, Allah'tan isteyin' diyen Türkşen kitabında geçen bu ve buna benzer pek çok açıklamalarının olduğunu, ancak her şeyin üzerinde varolan Allah'ın en yüce güç olduğunu ve tüm isteklerin, duaların yalnızca ona olması gerektiğini vurguladığını ifade etti.





Kaynak: Snob Magazin