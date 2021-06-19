Ünlü yazar Murat Kocaardıç, kitabının tüm gelirini kadın derneklerine bağışlayacak
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Ünlü yazar Murat Kocaardıç, kitabının tüm gelirini kadın derneklerine bağışlayacak

Ünlü yazar Murat Kocaardıç, kitabının tüm gelirini kadın derneklerine bağışlayacak
Haberler.com - Haberler | Yaşam

Türkiye'nin kanayan yarası kadın cinayetleri konusunda örnek bir sosyal sorumluluk projesine imza atan Murat Kocaardıç, "İçinde Zenginlik Var" kitabının tüm gelirini kadın derneklerine bağışlayacak.

"İçinde Zenginlik Var" isimli kişisel gelişim kitabının yazarı da olan genç iş insanı Murat Kocaardıç, yeni bir sosyal sorumluluk projesine imza attı.

Son dönemlerde artan kadın cinayeti haberlerinden sonra vicdanının rahatsız olduğunu ifade eden Kocaardıç, "Hemcinslerimin gerçekleştirmiş olduğu bu eylemler nedeniyle mağduriyet yaşayan kadınlara bir nebze olsun katkı vermek adına bu sosyal projeyi başlatmak istedik. Pek çok kadın derneğine yardımda bulunmuş olmama rağmen bununla yetinmedim. O nedenle kitabımın tüm gelirini kadına yardım derneklerine bağışlamaya karar verdim. Gün birlik olma günüdür" şeklinde konuştu.

Ünlü yazar Murat Kocaardıç, kitabının tüm gelirini kadın derneklerine bağışlayacak

Aynı zamanda Ardıç Group Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev yapan Kocardıç, "Pek çok insan sorumluluktan kaçarken ben tam tersine sorumluluk almayı seçenlerdenim. Belki bundan dolayıdır bilemem ama çalışma prensibim soruna değil çözüme odaklanma üzerine kuruludur. Ancak bu kadar çok sorumluluk alınca kendime ve sevdiklerime kalan zaman maalesef çok azalıyor. Ama binlerce insana karşı sorumluluk taşıdığımın biliciyle görevimi her zaman layıkıyla yapmaya çalışırım. Çünkü sorumluklar mecburiyetleri de beraberinde getirir. Bir işi üstlendiğim zaman bitirene kadar rahat edemem. Şimdiki gençlerde bu bilinci biraz eksik buluyorum. Ama yaşları ilerledikçe sorumluluk ve görev bilinci de gelişecektir. Bol bol okuyarak ve sorumluluk alarak gelişimlerine katkıda bulunabilirler" dedi.

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