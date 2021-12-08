Ünlü yayınevi, CNN'den kovulan sunucu Cuomo'nun kitabını yayımlamayacak - Haberler
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Ünlü yayınevi, CNN'den kovulan sunucu Cuomo'nun kitabını yayımlamayacak

Ünlü yayınevi, CNN'den kovulan sunucu Cuomo'nun kitabını yayımlamayacak
AA / Betül Yürük - Haberler | Güncel

NEW ABD'deki en büyük yayınevlerinden HarperCollins, cinsel taciz ile suçlanan eski New York Valisi Andrew Cuomo'ya soruşturma sürecinde yardım ettiği gerekçesiyle kovulan CNN sunucusu Chris Cuomo'nun kitabını yayımlamayacağını açıkladı.

NEW ABD'deki en büyük yayınevlerinden HarperCollins, cinsel taciz ile suçlanan eski New York Valisi Andrew Cuomo'ya soruşturma sürecinde yardım ettiği gerekçesiyle kovulan CNN sunucusu Chris Cuomo'nun kitabını yayımlamayacağını açıkladı.

HarperCollins yayınevi yaptığı açıklamada, Chris Cuomo'nun pandemi ve Trump dönemini ele alan ve gelecek yıl neşredilmesi planlanan kitabını yayımlamama kararı aldığını duyurdu.

CNN televizyonu, sunucusu Chris Cuomo'yu eski New York valisi olan abisine soruşturma sürecinde yardım ettiğinin ortaya çıkmasının ardından önce görevini askıya almış, daha sonra işine son vermişti.

New York Başsavcılığının geçen ay açıkladığı belgelerde, Chris Cuomo'nun New York valisi olan abisi Andrew Cuomo'ya suçlamada bulunan kadınlar hakkında medya çalışanları üzerinden bilgi toplayarak danışmanlarına ilettiği ortaya çıkmıştı.

Eski New York Valisi Andrew Cuomo ise cinsel taciz suçlamaları üzerine 10 Ağustos'ta istifa etmişti.

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AA / Betül Yürük - Son Dakika Haberleri

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