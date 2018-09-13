Ünlü Twitch Yayıncı Dr. Disrespect Canlı Yayında Silahlı Saldırıya Uğradı
Twitch'de oyun yayınları yapan Dr. Disrespect lakaplı yayıncı, iki hafta içinde iki kez saldırıya uğradı. Kimliği belirsin saldırgan veya saldırganlar, ünlü fenomenin evine yayın esnasında ateş açtı.
Dr. Disrespect lakaplı ünlü Twitch yayıncısı Guy Beahm, geçtiğimiz iki hafta içinde ikinci kez saldırıya maruz kaldı. Ünlü fenomenin evine canlı yayında kurşun yağdıran saldırgan veya saldırganların kimliği hala tespit edilemedi.
BU İLK DEĞİL
Aynı saldırının daha önce de olduğunu belirten Beahm, bu durumun kabul edilemez olduğunu ifade etti. Dr. Disrespect bu durumu polise bildirdi ve şikayetçi oldu.
POLİSLER OLAYIN GERÇEKLİĞİNİ ONAYLADI
Ünlü yayıncı, yaşadığı Güney Kaliforniya'daki polis güçlerine yaşadığı saldırıları ispat edecek kanıtlar eşliğinde şikayetçi oldu. Kurşunlanma olayının gerçek olduğunu kaydeden polisler, konu hakkında soruşturma açıldığını belirtti.
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