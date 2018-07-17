Ünlü Yapımcı Erol Köse'den Bomba İddia: Mustafa Ceceli ile Tuvana Türkay Videosu Var
Ünlü yapımcı Erol Köse, sosyal medya hesabından yaptığı "Mustafa Ceceli ile Tuvana Türkay videosu var" iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.
Ünlü yapımcı Erol Köse sosyal medya hesabından çok konuşulacak bir iddiaya imza attı. Köse Mustafa Ceceli'nin, Tuvana Türkay ile videosunun olduğunu iddia etti.
SOSYAL MEDYA HESABINDAN YAYINLADI
Ünlü yapımcı Erol Köse sosyal medya paylaşımıyla magazin gündemini salladı. Köse Instagram'da "Tuva Turkay ve Mustafa Ceceli videosu patladı" paylaşımı yaptı.
SIZDIRDIĞI İDDİA EDİLEN VİDEO ORTALIĞI KARIŞTIRDI
Mustafa Ceceli, Mayıs 2017'de 9 yıllık eşi, oğlu Arın'ın annesi Sinem Gedik'ten boşanmış, 45 gün sonra Selin İmer ile evlenmişti. Eski eşi Sinem Gedik'e ''Oğlumu istiyorum'' diye velayet davası açan Mustafa Ceceli'nin dava dosyasında yer verdiği video ortalığı karıştırmıştı. Sinem Gedik'in Kanlıca'daki villasında şarkıcı İntizar ile samimi olduğu görüntüler internete düşünce, Mustafa Ceceli büyük tepki çekmişti.
KENDİNİ BÖYLE SAVUNMUŞTU
Sosyal medyada eski eşinin evine gizli kamera yerleştirmekle suçlanan Mustafa Ceceli dün kendini şu sözlerle savundu: "O görüntüler benim elime kimliği belli olmayan kişilerden, e-mail yoluyla geldi. Kimsenin evine girmedim, kamera da yerleştirmedim. Söz konusu ilişki boşanma öncesi başlamıştır. Çocuğum yaşadığı travmalarla ruhsal durumu bozulmuştur. Tek düşüncesi evladı olan bir baba olarak o görüntüleri basına sızdıracak son kişiyim. Çocuğumun annesinin de bulunduğu görüntüleri kamuya sızdıranlara hukuk önünde hesaplaşacağım."
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Yürü be Mustafa...Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Tuvana artık international oldu :)Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Alper potuka ginderin izlesinCevap Yaz 2 Yayından Kaldır