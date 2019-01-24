Ünlü Voleybolcunun Annelik Sevinci
Türk Milli takımının ve Vakıfbank'ın yıldız voleybolcusu Gözde Kırdar Bracceschi ile Alessandro Bracceschi çiftinin kız bebeği dünyaya geldi.
Anne ve bebeğin sağlık durumu iyi…
Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde 23 Ocak 2019, Çarşamba günü saat 21:59'da dünyaya gelen bebekle, ünlü voleybolcu anne olmanın mutluluğunu yaşadı.
Acıbadem Altunizade Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu normal doğumla, 3 kilo 780 gram olarak dünyaya gelen bebeğin ve annenin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.
Kaynak: Bültenler