Ünlü Voleybolcunun Annelik Sevinci

Anne ve bebeğin sağlık durumu iyi…

Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde 23 Ocak 2019, Çarşamba günü saat 21:59'da dünyaya gelen bebekle, ünlü voleybolcu anne olmanın mutluluğunu yaşadı.

Acıbadem Altunizade Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu normal doğumla, 3 kilo 780 gram olarak dünyaya gelen bebeğin ve annenin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.

Kaynak: Bültenler