Ünlü vloggerların Bursa çıkarması

19.01.2020 11:56 | Son Güncelleme: 19.01.2020 12:01

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye'de kurumsal olarak ilk kez düzenlenen Vlogger Workshop Akademi, Türkiye'nin önemli vloggerlarını Bursalılarla buluşturdu. Ünlü vloggerlar Hayrettin, Kafalar, Gezimanya, Taklitman ve Danilo Zanna, vlogger dünyasının tüyolarını genç takipçileriyle paylaştı.



Gençlerin teknolojiyi doğru ve verimli kullanabilmelerine imkan sağlamak için birbirinden farklı etkinliklere imza atan Bursa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek Vlogger Workshop Akademi yaptı. Hayrettin, Kafalar, Danilo Zanna, Taklitman ve Gezimanya gibi takipçi sayıları milyonları aşan ünlü vloggerların takipçileri adeta salona akın etti. Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Osman Gazi Salonu'nda düzenlenen etkinliği, baştan sona yaklaşık 2 bin kişi büyük bir dikkatle takip etti. Programın sunuculuğunu, çektiği videolarla internet alemini etkisini altına alan Hayrettin Karaoğuz yaptı. Programın başında söz alan Bursa Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Abdullah Işıklar, internetin doğru kullanımı üzerine hem çocukları hem de ebeveynleri uyardı. İnternetin doğru kullanılmaması halinde özellikle gelişim çağındaki çocuklar üzerinde farklı sağlık sorunları yaşanabileceğine dikkat çeken Işıklar, TÜİK verilerini de kullanarak detaylı bir sunum yaptı.



İnteraktif program



Konu sosyal medya ve vloggerlık olurca, program da karşılıklı diyaloglarla interaktif bir halde geçti. Hayrettin'in özellikle Amerika'da çektiği Türk şakaları salonda kahkahalarla izlendi. Daha sonra sahne alan Taklitman de takipçilerinden gelen istekler doğrultusunda küçük taklit şovları yaptı. Yine takipçileri milyonları aşan Kafalar ekibi, Fatih Yasin'in askerde olması nedeniyle sahneye Fatih'in kantondan yaptırdıkları maketi ile çıktı. Takipçileri tarafından soru yağmuruna tutulan Bilal Hancı ve Atakan Özyurt, ilk videolarının izlenme sayısından, çekecekleri konunun seçimine kadar merak edilen pek çok soruyu yanıtladı. Gezimanya'dan Murat Özbilgi'nin video destekli sunumu da beğeniyle izlendi.



İtalyan Şef Danilo'ya büyük ilgi



Katıldığı her televizyon programındaki sempatik tavırları ve aynı zamanda bozuk Türkçesi ile milyonları kendine hayran bırakan İtalyan Şef Danilo Zanna da alkışlarla sahneye çıktı. Son olarak MasterChef yarışmasındaki jüri üyeliğiyle de takipçilerinden tam not alan Danilo Zanna, kendisine soru sormak isteyen kimseyi geri çevirmedi. Danilo Zanna, salonda programı takip eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a, böyle büyük bir organizasyonu hayata geçirdikleri için teşekkür etti.



"Bizi izlemeye devam edin"



Etkinliği sonunda salonu dolduran yeni vlogger adaylarına seslenen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kendisinin de bir sosyal medya kullanıcısı olduğunu hatırlattı.



Sosyal medyanın artık hayatın her alanında olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, "Ama bunun bilinçli ve eğitimli olması lazım. Özellikle bunu temin etmek adına bu organizasyon gerçekleşti. Bu konuda deneyimli arkadaşlarımızı davet ettik. Sağ olsunlar, gayet de güzel bir program oldu. İçinizde lise, üniversite belki de ortaokulda okuyan kardeşlerimiz var. Hepiniz için bir hayat var gelecekte. Faklı mesleklerde, farklı iş kollarında eğitimler alacaksınız ve bunlarla alakalı çalışacaksınız. Bir köşesinden hayata tutunmaya çalışacaksınız. Gönlünüz rahat olsun bu yaşlarda sosyal medya kullandığınız gibi ileriki yaşlarınızda da kullanacaksınız. Artık hayatın vazgeçilmez bir gerçeği. Ben bir cami bahçesinde sohbet ederken 80'li yaşlarda bir amcamız gelip 'ben şunu Facebook'ta gördüm' diyebiliyor. Demek ki hayatın her aşamasında, her yaşta sosyal medya kaçınılmaz bir gerçek. Ama benim acizane tavsiyem bunu yaparken bile bilinçli yapmak lazım. Bir teknolojiyi doğru manada kullanırsanız çok iyi sonuçlar elde edersiniz ama doğru manada kullanmazsanız zarar veren bir unsur haline dönüşür. Biz de zaten zarar vermeyen bir unsur olsun istiyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesi çatısı altında daha çok sürpriz organizasyonlar var. O yüzden de bizi izlemeye devam edin" diye konuştu.



Başkan Aktaş, daha sonra ünlü vloggerlarla günün anısına sahnede özçekim yaptı. - BURSA

Kaynak: İHA