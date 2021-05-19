Ünlü türkücü Oğuz Yılmaz hayatını kaybetti
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Ünlü türkücü Oğuz Yılmaz hayatını kaybetti

Ünlü türkücü Oğuz Yılmaz hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ünlü türkücü Oğuz Yılmaz geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Ünlü türkücü Oğuz Yılmaz geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Şarkılarıyla bir döneme damgasını vuran Oğuz Yılmaz, bugün öğlen saatlerinde ailesiyle birlikte yaşadığı evde fenalaştı. Durumu fark eden ailesi sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler Yılmaz'ı, yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara'da bulunan bir özel hastaneye sevk etti. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Yılmaz kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

53 yaşındaki sanatçının ani vefatı sevenlerini yasa boğdu. 26 yıllık müzik hayatına yüzlerce şarkı sığdıran Oğuz Yılmaz, yeni albüm hazırlığı yapıyordu. Yılmaz son röportajında pandemiden dolayı zararda olduğunu söyleyip "Ama hiçbir kazanç sağlıktan önemli değildir" demişti. Hastaneye gelen yakınları Ankaralı sanatçılar ailesine başsağlığı dileklerinde bulundu. Ayrıca ünlü şarkıcının cenazesi yarın öğlen namazına müteakiben Karşıyaka Mezarlığına defin edilecek.

Oğuz Yılmaz kimdir?

Oğuz Yılmaz 25 Ekim 1968 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Müziği küçük yıllardan beri merak sarmıştır. Küçük yaşlarda Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği müzik yarışmalarına girerek müziğe başlamıştı.1989 yılında "Duydun mu? - Bi Denem" adında, ilk albümünü yayınlamıştır ve yaptığı bu şarkı satış rekorları kırmıştı.1991 yılında yaptığı anlaşmayla Kazan Plak'la anlaşma yaparak 10'a yakın albüme imza atmıştı. 1993' te 'Çarşı Çakalı', 1994' te 'Vurgunum Sana', 1995 yılında 'Zilli Dilek', 1996 yılında 'Nazlı'mı Beklerim', 1997 yılında 'Keriman' gibi albümlere imza atmıştı.1999 yılında 'Usta' albümünü yayınlamıştı. Bu albümünde yer alan parça 'Bas Bas Paraları Leyla'ya Türkiye'de ve Avrupa'da büyük ilgi görmüştü. 2003 yılında 'Gördün mü?' albümü ile tekrar müzik marketlerdeki yerini almıştı.'Çekirge ve Gördün mü?' gibi hit şarkılara imza attı, Çekirge parçasıyla çocukların büyük beğenisini kazanmıştı. 2004 yılında kendi müzik şirketiyle yoluna devam eden Oğuz Yılmaz 'Yılmazlar Plak Şirketini' kurmuştu. Oğuz Yılmaz ayrıca kızı Sude'yle 'Uğur Böceğim' şarkısını düet yapmıştı. Oğuz Yılmaz evli ve iki çocuk babasıydı. - ANKARA

Ünlü türkücü Oğuz Yılmaz hayatını kaybetti
Ünlü türkücü Oğuz Yılmaz hayatını kaybetti
Ünlü türkücü Oğuz Yılmaz hayatını kaybetti
Ünlü türkücü Oğuz Yılmaz hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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