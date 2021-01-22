Ünlü Türk cerrahı Öz için Osmanlı'nın şifalı helvası "devai-misk"ten Türk bayrağı yapıldı
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Ünlü Türk cerrahı Öz için Osmanlı'nın şifalı helvası "devai-misk"ten Türk bayrağı yapıldı

22.01.2021 16:13 | Son Güncelleme: 22.01.2021 16:35

Edirneli şekerlemeci Arif Meriç, Amerika'da yaşayan ünlü Türk cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz'e hediye etmek için "deva-i misk" helvasından Türk bayrağı hazırladı.

Edirneli şekerlemeci Arif Meriç, Amerika'da yaşayan ünlü Türk cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz'e hediye etmek için "deva-i misk" helvasından Türk bayrağı hazırladı.

Meriç gazetecilere yaptığı açıklamada, Edirne'ye Osmanlı'dan miras kalan deva-i misk helvasının şifa kaynağı olduğunu söyledi.

Helvanın önceki günlerde coğrafi işaret tescili aldığını hatırlatan Meriç, 41 çeşit baharat, yumurta akı ve baldan yapılan helvayı tüm dünyaya tanıtmayı hedeflediklerini ifade etti.

Selimiye Camisi'nin gölgesinden Amerika'ya şifalı helvayı gönderdiklerini vurgulayan Meriç, "Tarihi helvamız coğrafi işaret aldıktan sonra tüm bu lezzet tüm dünyayı sardı. Dünyanın öbür ucunda bizi gururlandıran Mehmet Öz hocamız için Türk bayrağı motifli helva hazırladık. Kendisine buradan bu helvamızı göndereceğiz." dedi.

Helvaya olan talebin arttığını dile getiren Meriç, "Bu helvayı bizim anlatmamızın yanında ilim adamlarının anlatması da çok önemli. Biz bu güzel nimeti kendilerine gönderiyoruz. Dünyada eşi benzeri olmayan bir tatlı çeşidi." diye konuştu.

Meriç, helvanın yanında Öz'e mektup da yazdıklarını belirterek kendisini Edirne'ye davet ettiklerini dile getirdi.

Türk bayrağı motifli helva, Meriç'in arkadaşı Refik Boz aracılığıyla Amerika'da yaşayan Prof. Dr. Öz'e ulaştırılacak.

Ünlü Türk cerrahı Öz için Osmanlı'nın şifalı helvası 'devai-misk'ten Türk bayrağı yapıldı
Ünlü Türk cerrahı Öz için Osmanlı'nın şifalı helvası 'devai-misk'ten Türk bayrağı yapıldı
Ünlü Türk cerrahı Öz için Osmanlı'nın şifalı helvası 'devai-misk'ten Türk bayrağı yapıldı
Ünlü Türk cerrahı Öz için Osmanlı'nın şifalı helvası 'devai-misk'ten Türk bayrağı yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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